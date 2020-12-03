Online ve Çevirim dışı müzik dinleme platformu Spotify 2020 yılının en çok dinlenen şarkılarını derlemiş. Spotify’ı kullanmak çok kolay. Spotify’a üye olduktan sonra para ödemeden çevirim içi hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

Spotify ücretli mi ücretsiz mi? Spotify ücretsiz nasıl kullanılır? Spotify ücretsiz kullanımdaki kısıtlamalar nedir?

Hem ücretli hemde ücretsiz arkadaşlar. Ne demek bu? Şöyle söyleyelim. Bilgisayarınızdan veya telefonunuzdan (internetiniz varsa ve açıksa), Spotify’a ücretsiz olarak üye olup müzik dinlemeniz mümkün ama ücretli Premium hesaba teşvik etmek için bazı kısıtlamalar ile karşılaşabilirsiniz. Nedir bunlar;

Mesela müziğin kalitesi o kadar iyi olmayabilir.

Aramadan istediğiniz şarkı albümünü arattınız, ve dinlemeye başladığınızda bir sonraki sıradaki şarkı gelecek diye beklerken başka bir şarkısı çalmaya başlayabilir (random olarak, rastgele çalma).

Müzik dinlerken sesli reklamlar araya girebilir ve tüm heyecanınızı bozabilir.

Ücretsiz kullandığınız için, interneti kapattığınızda artık müzik dinleyemezsiniz. Ücretli olsaydı nasıl olurdu? O zaman da Spotify uygulamasını indirecektiniz ve yine internetiniz açık olacaktı ve dinlediğiniz şarkıları türküleri isterseniz bilgisayarınıza veya telefonunuza indirebilecektiniz ve internetinizi kapattığınızda yine dinleyebilecektiniz. İnternetsiz dinleme dedikleri şey bu.

Spotify Premium abonelik aylık ücreti ne kadar?

İlk kez Premium üye olacaklar, ilk 3 ay Spotify’ı ücretsiz kullanabiliyor ama Premium üyelik yaparken hesap ve kart bilgileri kayıt edileceği için 3 ay sonra ücret çekiliyor.

ama Premium üyelik yaparken hesap ve kart bilgileri kayıt edileceği için 3 ay sonra ücret çekiliyor. Spotify Premium aylık kullanım ücreti 17,99 TL/ay dır.

dır. Spotify İlk 3 ay ücretsiz teklifi 31 aralık 2020 günü son bulacakmış. Yani 31 aralıktan sonra üye olunca anında 17,99 TL çeker sanırım.

Spotify 2020 Türkiye’de en çok dinlenen Top 100 şarkıları hangileri? Spotify Türkiye 2020 özeti

Murda, Ezhel (Made in Turkey)- “Bir Sonraki Hayatımda Gel” şarkısı Gazapizm (HİZA)- “Unutulacak Dünler” şarkısı Zeynep Bastık (Uslanmıyor Bu)- “Uslanmıyor Bu” şarkısı Reynmen (RnBesk)- “Leila” şarkısı Murda, Ezhel (Made in Turkey)- “Ayna” şarkısı Gazapizm (HİZA)- “Sağı Solu Kes” şarkısı Yüzyüzeyken Konuşuruz (Kazılı Kuyum)- “Kazılı Kuyum” şarkısı Didomido, Eglo G (Nimet)- “Nimet” şarkısı Tones And I (Dance Monke)- “Dance Monkey (Stripped Back” şarkısı İkiye On Kala (Kafamda Kentsel)- “Kafamda Kentsel Dönüşümler” şarkısı Murda (Doğa)- “EH Baba” şarkısı Saint JHN, Imanbek (Roses Imanbek)- “Roses-Imanbek Remix” şarkısı Aspova (Hell)- “Eskimiş Senelere” şarkısı Emir Can İğrek (Nalan)- “Nalan” şarkısı Sezen Aksu (Bende Yoluma Giderim)-“Bende Yoluma Giderim” şarkısı İkiye On Kala (Bütün İstanbul Biliyo)- “Bütün İstanbul Biliyo” şarkısı Patron (Goal)- “Goal” şarkısı Oğuzhan Koç (Kendime Sardım)- “Kendime Sardım” şarkısı Yüzyüzeyken Konuşuruz (Akustik Travma)- “Dinle Beni Bi’ ” şarkısı Canozan (Dolunay)- “Sar Bu Şehri (Akustik)” şarkısı Kahraman Deniz (19)- “Böyle Sever” şarkısı Ezhel (Allah’ından Bul)- “Allah’ından Bul” şarkısı The Weeknd (After Hours)- “Blindig Lights” şarkısı Anıl Piyancı Perdenin Ardındakiler (Yağmurlar)- “Yağmurlar” şarkısı Zeynep Bastık (Her Mevsim Yazım)- “Her Mevsim Yazım” şarkısı Ezhel (LOLO)- “LOLO” şarkısı Ufo361, Ezhel (Lİghts Out)- “Wir Sind Kral” şarkısı Sezen Aksu (Yetinmeyi Bilir Misin)- “Yetinmeyi Bilir Misin” şarkısı Ece Mumay (Galaksi)- “Galaksi” şarkısı Pinhani (Dünyadan Uzak)- “Dünyadan Uzak” şarkısı Trevor Daniel (Nicotine)- “Falling” şarkısı Perdenin Ardındakiler- “Beni Kendinden Kurtar” şarkısı Yüzyüzeyken Konuşuruz (Ölsem Yeridir)- “Ölsem Yeridir” şarkısı Patron (Sosyo Pat)- “Güzel Kızlar Patron Dinler” şarkısı Murda Zeynep Bastık (Doğa)- “Güneş” şarkısı Roddy Ricch (Please Excuse Me for Being Antisocial)- “The Box” şarkısı Patron, Sagopa Kajmer (Siyah)- “Siyak” şarkısı Zen-G, Ati242 (Alev Alev)- “Alev Alev” şarkısı Kaan Boşnak (Bırakma Kendini)- “Bırakma Kendini” şarkısı Ufuk Beydemir (Sevda Gibi)- “Ay Tenli Kadın” şarkısı Ziynet Sali (Kalbim Tatilde)- “Kalbim Tatilde (Mustafa Ceceli Versiyon)” şarkısı Anıl Piyancı, Zeynep Bastık (Bırakman Doğru Mu)- “Bırakman Doğru Mu” şarkısı Mustafa Sandal, Zeynep Bastık (Mod)- “Mod” şarkısı Ben Fero (Arkadaş)-“Arkadaş” şarkısı Madrigal (Seni Dert Etmeler)- “Seni Dert Etmeler” şarkısı Adamalar (Dünya Günlükleri)- “Zombi” şarkısı Ebru Yaşar (Kalmam)- “Kalmam” şarkısı Sagopa Kajmer (Sarkastik)- “Toz Taneleri” şarkısı Adamlar (Dünya Günlükleri)- “Sarılırım Birine” şarkısı Tuğçe Kandemir (El-Alem)- “El Alem” şarkısı Berkay (İki Gece)- “İki Gece” şarkısı Billie Ellish, Khalid – “Lovely (With Khalid)” şarkısı Kaan Boşnak (Demos)- “Benimle Kayboldun” şarkısı Murda, Ezhel (Made in Turkey)- “Made in Turkey” şarkısı Mor ve Ötesi (Gül Kendine)- “Daha Mutlu Olamam” şarkısı Murda (Doğa)- “Pahalı” şarkısı Enes Batur (Dolunay)- “Dolunay” şarkısı Aleyna Tilki (Yalan)- “Yalan” şarkısı Ufo361, Ezhel (Lights Out)- “Yemin Olsun” şarkısı Osbi, Melek Mosso (Hadi Gittik)-“Hadi Gittik” şarkısı Gentleman, Luciano, Ezhel- “Devam (Feat.Lucia, Tom Hiddleston)” şarkısı Sena Şeker (Teni Kendime)- “Teni Kendime” şarkısı Aya Nakamura (Nakamura)- “Djadja” şarkısı Reymen (RnBesk)- “Yoksun Başımda” şarkısı Ezhel (Felaket)- “Felaket” şarkısı Dolu Kadehi Ters Tut (Polonya’nın Başı Belada)- “Yapma N’olursun” şarkısı Cem Adrian, Hande Mehan- “Sen Benim Şarkılarımsın” şarkısı Dolu Kadehi Ters Tut, Sedef Sebüktekin (Karanlık)- “Gitme” şarkısı Gazapizm (HİZA)- “Pisliğin Üstüne Basmışlar” şarkısı Ceza (Beatcoin)- “Beatcoin” şarkısı Hande Ünsel (Daha İyi)- “Daha İyi” şarkısı Ceza (Rapstar)- “Neyim VarKİ (Feat. Sagopa K)” şarkısı Patron, Ati242 (Pmc Legacy, Vol.2)- “WhatsApp” şarkısı Adamlar (Rüyalarda Buluşuruz)- “Acının İlacı” şarkısı Zeynep Bastık, Emir Can İğrek (Dargın)- “Dargın” şarkısı Velet (Salına Salına)- “Salına Salına” şarkısı BEGE (Spacejump)- “Spacejump” şarkısı Emir Can İğrek (Defoluyorum)- “Defoluyorum” şarkısı Doja Cat (Boss Bitch)- “Boss Bitch” şarkısı Evdeki saat (Uzmanlar)- “Uzmanlar- V1” şarkısı Yüzyüzeyken Konuşuruz (Ne Farkeder)- “Ne Farkeder” şarkısı Kahraman Deniz (Uzak Gelecek)- “Uzak Gelecek” şarkısı Shawn Mendes, Camila Cabello (Shawn Mendes Deluxe)- “Senorita” şarkısı Ezhel (Müptezhel)- “Geceler” şarkısı Yaşlı Amca (Akşamüstü)- “Giderdi Hoşuma” şarkısı Xir (Sallan)- “Sallan” şarkısı Billie Eilish (Everything i Wanted)- “Everything i Wanted” şarkısı Kaya Giray (Yarınım Yok)- “Yarınım Yok” şarkısı Murda, Ezhel (Doğa)- “Pırlanta” şarkısı Dolu Kadehi Ters Tut (Neyin Nesi)- “Neyin Nesi” şarkısı Bedo, POS (İçimdeki Yağmur)-“Sana Ne” şarkısı Grogi, Khontkar (Gelemem)-“Gelemem” şarkısı Eypio (Urgan)- “Naim- Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu” şarkısı Mor ve Ötesi (Dünya Yalan Söylüyor)- “Bir Derdim Var” şarkısı Zeynep Bastık (Çukur)- “Çukur” şarkısı Reynmen (Ela)- “Ela” şarkısı Yüzyüzeyken Konuşuruz (Akustik Travma)- “Bodrum” şarkısı Norm Ender (Mekanın Sahibi)- “Mekanın Sahibi” şarkısı Zehra (Cennetin Çiçeği)- “Cennetin Çiçeği” şarkısı Lil Zey (Heveslenmem)- “Heveslenmem” şarkısı

Spotify Türkiye 2020 En çok dinlenen Murda & Ezhel-“Bir Sonraki Hayatıma Gel” şarkısı videosunu izle

Spotify 2020 En çok dinlenen Top listesine nasıl ulaşılır (resimli anlatım)

Spotify.com adresine giriniz ve açılan sayfayı aşağı çekin ve “Özeti Keşfet” kısmına tıklayın. “Başla” kısmına değil de resimde gösterilen yere tıklayınız. Bu şekilde bir sayfa açılacak. Bu sayfadan istediğiniz parçaları ve albümleri görebilirsiniz.

Spotify 2020 özetinde neler var?

2020’nin en çok dinlenen sanatçıları ve parçaları listesi

Yılın sanatçıları 2020 şarkıları listesi Yılın şarkıları 2020 şarkıları listesi Yılın kadın sanatçıları 2020 şarkıları listesi Yılın erkek sanatçıları 2020 şarkıları listesi Yılın grupları 2020 şarkıları listesi Yılın çıkışları 2020 şarkıları listesi Best Non-Binary+ Artist of 2020 şarkıları listesi Top Tracks of 2020 şarkıları listesi Top Artists of 2020 şarkıları listesi

2020’nin en çok dinlenen Podcast’leri listesi

2020 Podcast Hall of Fame şarkıları listesi The Michelle Obama Podcast şarkıları listesi California Love şarkıları listesi Just Women’s Sports şarkıları listesi Wind of Change şarkıları listesi My Year in Mensa şarkıları listesi Unlocking Us with Brene Brown şarkıları listesi Supernaturel with Ashley Flowers şarkıları listesi Whistleblower şarkıları listesi The Bakari Sellers Podcast şarkıları listesi Paper Ghosts şarkıları listesi Guru: The Dark Side of Enlightenment şarkıları listesi The Edge: Houston Astros şarkıları listesi Rabbit Hole şarkıları listesi Chameleon: Hollywood Con Queen şarkıları listesi

2020’nin en popülerleri listesi

NKVT 2020 şarkıları listesi Türkçe Pop 2020 şarkıları listesi Türkçe Alternatif 2020 şarkıları listesi Today’s Top Hits Presents 2020- Best Pop Songs of 2020 şarkıları listesi RapCaviar Presents- Best Hp-Hop Songs of 2020 şarkıları listesi Mint Presents- Best Dance Songs of 2020 şarkıları listesi K-Pop Daebak Presents- Best K-Pop Songs of 2020 şarkıları listesi Rock This Presents- Best Rock Songs of 2020 şarkıları listesi Fresh Finds Presents Class of 2020 şarkıları listesi African Heat Presents- Best Afropop Songs of 2020 şarkıları listesi Viva Latino Presents- Best Latin Aongs of 2020 şarkıları listesi Are & Be Presents- Best R&B Songs of 2020 şarkıları listesi Best Indie Songs of 2020 şarkıları listesi Best Electronic Songs of 2020 şarkıları listesi Best Jazz Songs of 2020 şarkıları listesi Baila Reggaeton Presents- Best Reggaeton Songs of 2020 şarkıları listesi

2020’ye geri dönüp bir bak listesi de oluşturmuşlar

Viraller 2020 şarkıları listesi #TBT 2020 şarkıları listesi Songs That Carried Us Through 2020 şarkıları listesi Songs We Relaxed To in 2020 şarkıları listesi Songs We Slept To in 2020 şarkıları listesi Kids’ Favorite Tracks in 2020 şarkıları listesi

“Spotify Açıkladı: İşte Yılın En Çok Dinlenenleri (2020)” konusunu buradan inceleyebilirsiniz.