Marvel Sinematik Evreni’nin yeni filmi Spider-Man: Homecoming 3 şimdi ilk kareleri ile hayranlarına göründü! Tom Holland, Zendaya ve Jacob Batalon resmi sosyal medya hesaplarından filmin birer karesini yayınladı. İşte o görüntüler…

Marvel Studios ve Sony ortaklığında hazırlanan yeni Örümcek Adam filmi Spider Man: Homecoming 3 için hazırlıklar son sürat devam ederken bugün oldukça ilginç yeni detaylarla karşılaştık. İlk kez Tom Holland’ı Captain America: Civil War filmiyle Spider-Man karakterini canlandırırken gördüğümüz MCU serisi, şimdi solo filmlerle yoluna devam ediyor. Filmin üç ana yıldızı olan Holland, Zendaya ve Jacob Batalon yaptığı Instagram paylaşımları ile hayranlarının kafasını adeta allak bullak ediyor!

Son birkaç aydır yoğun bir şekilde yeni Spider-Man filmi için çalışan ekip, adeta ser verip de sır vermiyor! Filmin konusu, olay örgüsü ve set fotoğrafları gibi hemen hiçbir detay ortaya çıkmamayı başarırken; ne yazık ki henüz daha filmin adını bile tam olarak bilemiyoruz! Özellikle de başrol oyuncularının sosyal medya gönderileriyle, kafamız hepten karmakarışık bir hal aldı…

Bugün filmin ana kahramanları Tom Holland, Jacob Batalon ve Zendaya resmi Instagram sayfaları üzerinden Örümcek Adam 3 filmi ile ilgili ilk görüntüleri yayınladılar. Her bir oyuncu filmden farklı bir kare paylaşırken, gönderinin ikinci fotoğrafında filmin logosuna yer verdiler. Fakat mevcut üç gönderide, üç ayrı logoyla ve üç ayrı film ismiyle karşılaştık! Holland’a göre projenin ismi Spider-Man: Phone Home olarak açıklanırken; Batalon’un paylaşımında Spider-Man: Home-Wrecker ibaresi yer alıyordu. Zendaya’da ise Spider-Man Home Slice adına rastlıyoruz.

Why they gotta fuck with us like that? pic.twitter.com/rQxVoBKXO9

— Sean Abrams (@seanybrams) February 24, 2021