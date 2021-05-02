SpaceX astronotları .uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) yaklaşık 6 ay kaldıktan sonra bugün erken saatlerde Meksika körfezine iniş yaptılar. Üçü Amerikalı ve biri de Japon olmak üzere dört astronot, Florida Eyaletinde Panama City yakınlarına yerel saatle 03.00’de iniş yaptılar. Bu iniş SpaceX Crew Dragon kapsülüyle astronotların dünya yüzeyine ikinci dönüşü olarak tarihe geçti.

Astronotların dünyaya inişiyle birlikte SpaceX Görev Kontrol merkezindeki yetkililer tarafından astronotlara; “SpaceX’i uçurduğunuz ve dünyaya geri döndüğünüz için teşekkür ederiz!” sözleri ile karşılama yapıldı. Bu yolculukla beraber astronotların 68 milyon mil kazandıkları duyuruldu.

Uzay aracında yetkili astronot olan Albay Mike Hopkins ise inişin ardından “O milleri alacağız, devredilebiliyorlar mı” sözleriyle esprili bir dönüş gerçekleştirdi.

Crew Dragon kapsülü bilindiği üzere Kasım ayında NASA’dan Hopkins, Victor Glover ve Shannon Walker ile birlikte Japonya Uzay Ajansı (JAXA)’nda görevli Soichi Noguchi ile beraber ISS’ye uçuş gerçekleştirmişti.

Astronotlar 167 Gün Uzayda Kalarak Rekor Kırdı!

NASA uçuş direktörü Holly Ridings, iniş sonrası düzenlediği basın toplantısında dört mürettebatın tamamının çok formda iyi iyi bir ruh halinde olduklarını açıkladı.

Dort astronot ISS’da 167 gün kalarak daha önce 1974 yılındaki Skylab astronotlarının elinde olan 84 günlük uzayda kalış rekorunu neredeyse iki kat fazlasıyla rekora imza attılar.