Cupertino merkezli teknoloji şirketi Apple, Haziran ayında WWDC konferansında yeni iOS 15 güncellemesini duyuracak. Şimdi etkinliğe aylar kala ortaya çıkan bir raporda, iPhone SE ve iPhone 6 serisi dahil olmak üzere çeşitli eski modellerin, yeni güncellemeden faydalanamayacakları öğrenildi. İşte detaylar…

Bu yıl Eylül ayında resmen kullanılmaya başlanan iOS 14 güncellemesi Apple kullanıcıları tarafından oldukça beğeni toplarken; şirketin iOS 15’in ilk duyurularını yapmasına ise aylar kaldı. Haziran ayında gerçekleşecek WWDC konferansında duyurulmasını beklediğimiz yeni yazılım güncellemesi, şimdiden sunacağı özellikler konusunda heyecan yaratıyor. Ancak bugün Fransa merkezli iPhoneSoft isimli bir kaynağa göre, son güncellemeden bazı eski iPhone modellerinin yararlanamayacağı söyleniyor.

Açıklanan raporlara göre A9 donanımlı iPhone’lar, yani iPhone 6S, iPhone 6S Plus ve iPhone SE (1. Nesil) telefonları iOS 15 güncellemesini alamayacak. Aynı şekilde eski yonga setini kullanan iPad Mini 4, iPad Air 2 ve iPad 5 de yazılımı kullanamayacak tablet modelleri arasında görülüyor.

iOS 15 Güncellemesi Alacak iPhone’lar

iPhone 13 mini

iPhone 13

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12 mini

iPhone 12

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone SE 2020

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS Max

iPhone XS

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 Plus

iPhone 8

iPhone 7 Plus

iPhone 7

iOS 15 Güncellemesi Alacak iPad’ler