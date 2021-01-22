Cupertino merkezli teknoloji şirketi Apple, Haziran ayında WWDC konferansında yeni iOS 15 güncellemesini duyuracak. Şimdi etkinliğe aylar kala ortaya çıkan bir raporda, iPhone SE ve iPhone 6 serisi dahil olmak üzere çeşitli eski modellerin, yeni güncellemeden faydalanamayacakları öğrenildi. İşte detaylar…
Bu yıl Eylül ayında resmen kullanılmaya başlanan iOS 14 güncellemesi Apple kullanıcıları tarafından oldukça beğeni toplarken; şirketin iOS 15’in ilk duyurularını yapmasına ise aylar kaldı. Haziran ayında gerçekleşecek WWDC konferansında duyurulmasını beklediğimiz yeni yazılım güncellemesi, şimdiden sunacağı özellikler konusunda heyecan yaratıyor. Ancak bugün Fransa merkezli iPhoneSoft isimli bir kaynağa göre, son güncellemeden bazı eski iPhone modellerinin yararlanamayacağı söyleniyor.
Açıklanan raporlara göre A9 donanımlı iPhone’lar, yani iPhone 6S, iPhone 6S Plus ve iPhone SE (1. Nesil) telefonları iOS 15 güncellemesini alamayacak. Aynı şekilde eski yonga setini kullanan iPad Mini 4, iPad Air 2 ve iPad 5 de yazılımı kullanamayacak tablet modelleri arasında görülüyor.
iOS 15 Güncellemesi Alacak iPhone’lar
- iPhone 13 mini
- iPhone 13
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 12 mini
- iPhone 12
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone SE 2020
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone XS Max
- iPhone XS
- iPhone XR
- iPhone X
- iPhone 8 Plus
- iPhone 8
- iPhone 7 Plus
- iPhone 7
iOS 15 Güncellemesi Alacak iPad’ler
- iPad Pro 2021 5G
- iPad Pro 12.9
- iPad Pro 10.5
- iPad Pro 9.7
- iPad Pro 11
- iPad Air 3
- iPad Air 4
- iPad 6
- iPad 7
- iPad 8
- iPad Mini 5
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