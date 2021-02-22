Popüler yetişkin animasyonu dizisi South Park önümüzdeki haftalarda yayınlanacak South ParQ The Vaccination Special bölümü için yayın tarihi verdi! Koronavirüsü konulu bu bölümde aşılama krizi işlenirken, özel bölümün uzunluğu yaklaşık 1 saat olacak. İşte detaylar…

Trey Parker ve Matt Stone ikilisi tarafından yaratılan sevilen Amerikan yetişkin animasyon dizisi South Park 1997 yılından bu yana 23 sezonluk koca külliyatıyla devam ediyor. En son uzun bir sezonuyla 2019 yılında ekranlara gelen komedi yapımı geçtiğimiz yılın Eylül ayında hayranlarına bir sürpriz yaparak The Pandemic Special bölümüyle salgın konulu 47 dakikalık özel bölüm hazırlamıştı. Şimdi aylar sonra yeni bir COVID-19 hikayesiyle popüler yapım karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Cesur öyküleri ile yıllardır dikkatleri üzerinde toplayan South Park dizisi 10 Mart 2021’de South ParQ The Vaccination Special isimli yeni bir Koronavirüsü bölümü yayınlayacak. Geçen aylarda yayınlanan The Pandemic Special’in hemen sonrasında Comedy Central ekranlarına gelecek bölüm toplamda 1 saat uzunlukta olacak.

South ParQ The Vaccination Special Bölümü Konusu Ne Olacak?

Heyecanla beklenen komedi dizisi yeni bölümünde bizlere South Park’ta yaşayan dört çocuk olan Stan Marsh, Kyle Broflovski, Eric Cartman ve Kenny McCormick’in “yeni normal” düzeni altında okula dönüşünü anlatacak. Okulda COVID-19 aşısı heyecanı yaşanırken, çocuklar aşı tedariğini zorlaştırmaya çalışan bir grup militanla savaşacak.

South Park’ın yeni sezonu, yani 24. sezon hakkında şimdilik maalesef hiçbir detay verilmedi. Fakat serinin hayranları bu yılın sonlarına doğru yepyeni bir sezonun duyurulabileceğini öngörüyor.