Uygulamalara online olarak verdiğiniz bilgiler, özellikle telefon numaralarınız, e-postalarınız, konumlarınız ve tercihleriniz onlar tarafından gelir elde etmek için bir form olarak kullanılmakta ve satılmaktadır.

Gerçeği söylemek gerekirse, verileriniz sosyal medya uygulamalarının yüksek miktarda para kazanmasının en büyük yollarından biridir, hedefli reklamlar aldığınız verilerinizi satar ve bugünün çağında onlar için harika bir kazanç şeklidir..

ClearVPN/Macpaw, farklı uygulamaları araştırmayı ve hangi uygulamanın nerede ve nasıl veri topladığını görme görevini üstlendi. Facebook verilerinizi herkes alırken, en az veri paylaşımına sahip uygulamanın ise yalnızca reklamcılara ve hukuk mercilerine veri sağlayan Twitter olduğu görüldü. Kalan uygulamalar bazı taraflara veri sağladı ve sağlamadı.

Ancak şirketler, kullanıcılarının gizliliğinin anonim tutulduğunu iddia etse de, aslında bu doğru değil. Veriler büyük ölçüde paylaşılır ve pek çok durumda bir kullanıcının veri yayılımı, bir kişi hakkında çok fazla şeyden vazgeçebilir ve bu da sonunda çevrimiçi siber ihlallere yol açar. Bütün bunlar gizlilik sorunlarına ve siber hırsızlıklara yol açabilir.

Bunun dışında, bu tür bilgilerin kötüye kullanılması ve hatalı hedefleme, kullanıcıları bu tür bilgisayar korsanlarının oynayabileceği akıl oyunları nedeniyle yanlış kararlar verebilecekleri ve kolayca manipüle edilebilecekleri bir tuzağa çekebilir.

Bu nedenle, kullanıcıların çevrimiçi olarak hangi bilgilerin paylaşıldığını ve yönlendirildikleri web sitelerinin gerçek olup olmadığını bilmeleri çok önemlidir ve herhangi bir zamanda web’de bir şeylerin şüpheli görünmesi durumunda ne pahasına olursa olsun kaçınılmalıdır. Çevrimiçi olarak dolandırılmamak için kesin ve hızlı bir kural yoktur, ancak bunlar önlenebilecek birkaç yoldur.