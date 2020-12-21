2015 yılında yayınlanan sosyal iletişim uygulaması Discord, şaşkınlık yaratan değeri ile kamuoyuna paylaşıldı. TeamSpeak programının işlevsel özelliklerini kendi bünyesine katarak aynı zamanda Skype için de oyuncular adına bir alternatifini oluşturan platform, 5 yıl içerisinde 7 milyar dolarlık bir pazar değerine ulaştığını bildirdi.

Oyuncular için anlık oyun oynama deneyimi esnasında yazılı, sesli ya da görüntülü arama, ekran paylaşımı gibi bir dizi özellik sunan Discord, aynı zamanda Steam entegrasyonu sayesinde de hızlı yükselişini desteklemeyi başardı. Twitch yayıncılarının sıklıkla aboneleri ile iletişim kurmaları adına tercih ettiği platform, açıklanan verilere göre son bir yıl içerisinde kullanıcı tabanını iki katına çıkardı. Özellikle de pandemi şartlarında sosyal izolasyon altındaki oyuncuların heyecanla yaklaştığı uygulama etkileyici bir gelişim sergiliyor.

Discord Birçok Büyük Firmayı Geride Bıraktı!

Artık pek çok büyük çaplı oyun stüdyosu ile karşılaştırılmaya başlanan Discord, bazı yapım şirketlerinden daha değerli bir pazar payına sahip olmasıyla da dikkat çekti. Bunlar arasında 2K firması 3,22 milyar dolar, Capcom ise 3,44 milyar dolarlık değerleriyle Discord’un altında kaldı. Ancak daha anlamlı bir karşılaştırma yapmak gerekirse Ubisoft 11 milyar dolar, EA 22 milyar dolar, Activision Blizzard ise 30 milyar dolarlık değerleriyle Discord’u açık ara farkla geride bırakıyor. Yine de platformun başarısı takdir edilmeyecek cinsten değil; hele ki bu kadar kısa bir süre içerisinde…

COVID-19 salgını sırasında arkadaşlarınız ile birlikte sanal olarak online oyun oynarken birbirinize bağlanabileceğiniz Discord, bu tarz topluluklar için şu anda hayati bir öneme sahip. Zira şirketin 7 milyar dolarlık değeri de bunu destekliyor.