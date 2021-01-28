Bundan yaklaşık bir yıl kadar önce piyasaya duyurulan Sony Xperia Pro telefonu şimdi satışa çıktı. Özel HDMI bağlantısı, ideal kamera özellikleri, yüksek performans kalitesi gibi donanımsal detaylarıyla dikkat çeken cihaz, beklenenin çok üzerinde fiyat etiketiyle tepki çekti.

Uzun bir süredir kendisinden haber alamadığımız Xperia Pro, bir yıla yakındır devam eden gizemini bozdu. Sony üst düzey yeni akıllı telefon modelini piyasaya sunarken, müthiş bir tasarım anlayışıyla cihazını ağır adımlarla geliştirdi. 6,5 inç OLED HDR ekran desteğine sahip 5G bağlantılı cihaz, 4K çözünürlük kalitesi vadederek satışlarda büyük ivme yaratacağı birtakım ekstra özellikleriyle de farkını ortaya koymayı başardı.

Sony Xperia Pro Özellikleri

Ekran: 6,5 inç OLED

6,5 inç OLED İşlemci: Qualcomm Snapdragon 865 SoC

Qualcomm Snapdragon 865 SoC RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 512 GB

512 GB Arka Kamera: 12 MP + 12 MP + 12 MP

12 MP + 12 MP + 12 MP Ön Kamera: 8 MP

8 MP Batarya: 4.000 mAh + 21W hızlı şarj desteği

4.000 mAh + 21W hızlı şarj desteği İşletim Sistemi: Android 10

Sony Xperia Pro teknik özellikleri açısından serinin bir başka modeli olan Xperia II cihazına epey bir benzetilse de cihazın özel HDMI bağlantı girişi bulundurması dikkat yarattı. Bu giriş noktası sayesinde mobil fotoğrafçılar için vizör ekranı yaratılabileceği söylenerek, kullanıcıların böylelikle internetten kolayca canlı yayın yapabilecekleri de ifade edildi.

Ancak yine de cihaz donanım detayları açısından biraz sınıfta kalmış gibi görünmüyor değil! Snapdragon 865 yonga seti, 8/12 GB RAM ve 256 depolama alanı, üstüne üstlük microSD ile genişletilebilir 1 TB‘lık bellek başlangıçta olumlu görünse de cihazın fiyatını düşündüğümüzde bu rakamlar pek de iç açıcı gelmiyor.

Sony Xperia Pro Fiyatı ile Gözleri Dolduruyor

12 MP‘lik üçlü arka kamera seti ve 4,000 mAh pil kapasitesiyle gelen telefon Android 10 işletim sistemiyle çalışmakta. Cihazın ileride Android 11’e yükseltilmesi mümkün görünse de Xperia Pro’nun satış fiyatı tüketicileri derinden sarsıyor. Şimdilik yalnızca ABD’de piyasaya çıkan cihaz, 2.500 dolarlık dev fiyat etiketiyle listeleniyor. Merak edenler için bu rakamlar ülkemiz kur oranına göre vergiler hariç 18.000 TL’den fazla bir fiyata tekabül ediyor.