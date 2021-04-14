İki akıllı telefon modeli arasından amiral gemi olan Sony Xpera 1 III modeli oldu ve model senelerdir Sony tasarım çizgisi ile geliyor.

Akıllı telefon modeli, 6,5 inçlik 120 Hz ekran yenileme hızlı 4K OLED panel üzerine kuruluyor. Xperia 1 III, 30 W hızlı şarjı destekleyen 4.500 mAh batarya kapasitesi ile geliyor.

İşlemci tarafından Qualcomm Snapdragon 888 işlemcisinden gücünü alana Xperia 1 III, 12 GB RAM ve 256 GB hafıza seçenekleri ile gelirken microSD kart yuvasını da beraberinde getiriyor.

Akıllı telefon modeli ön tarafından 8 MP çözünürlüğünde selfie kamerası bulunduruyor. Arka tarafında ise 12 MP ana + 12 MP ultra geniş açı + 12 MP telefoto + 3D iTOF sensörü ile geliyor. Sony Xperia 1 III akıllı telefon modelinin ana ve telefoto lensleri OIS optik imaj sabitleyicisi destekliyor.

Sony Xperia 1 III ve Xperia 5 III Ülkemizde Satış Sunulmayacak

Bir diğer amiral gemi modeli olan Xperia 5 III tasarımsal olarak diğer modeli ile neredeyse aynı bir tasarım ile geliyor.

Sony Xperia 5 III, 6,1 inçlik 120 Hz ekran tazeleme oranı sunuyor ve OLED panel ile geliyor. 8 GB RAM ve 128 GB / 256 GB hafıza seçenekleri ile geliyor. Diğer modelden farklı olarak bu telefonda microSD desteği bulunmuyor.

İşlemci tarafında yine Qualcomm Snapdragon 888 işlemcisinden gücünü alacan Xperia 5 III, arka kameralarında 3D iTOF sensörü hariç tamamen aynı lensler ile geliyor.

İki akıllı telefon modelinin de fiyat etiketleri açıklanmadı. Teknoloji kaynaklarının haberine göre fiyatların düşük olacağı düşünülüyor.