Bildiğiniz gibi Japon üretici Sony, 14 Nisan tarihinde yeni bir etkinlik yapacak. Güvenilir haber kaynaklarına göre etkinlik sırasında üç farklı akıllı telefon modeli tanıtılacak.

Bu üç modelin Sony Xperia 1 III, Xperia 10 III ve Xperia Compact olacağı iddia ediliyor. Bu modeller arasında Xperia Compact dışında diğer modellerin geleceği netlik kazandı.

Tanıtılması artık kesin olan iki modelin tasarımları kılıf üreticisi olan Olixar tarafından sızdırıldı. CAD ile hazırlanan tasarım, birçok kullanıcı tarafından artık sıkıcı gelen klasik Xperia hatlarının vazgeçilmediğini kanıtlıyor. Kısaca günümüz akıllı telefon modellerinden farklı olarak kalın çerçeve, düz ekran ve köşeli yapı ile gelen telefon tasarımı bildiğiniz gibi Sony tarafından senelerdir hiç değişmedi.

Teknik özelliklerinden bahsetmek gerekirse Xperia 1 III bir amiral gemi modeli olarak kendisini geliyor. Diğer model olan Xperia 10 III orta ve üst seviyeler için üretilecek. Geçtiğimiz günlerde yapılan haberlere göre Xperia 10 III işlemci tarafında Snapdragon 765G’den gücünü alacağı iddia ediliyor.

Amiral Gemi Modeli Sony Xperia 1 III Hakkında Bilinen Diğer Özellikler

Aktarılan bilgilere göre akıllı telefon modeli işlemci olarak Qualcomm’un Snapdragon 888 işlemcisini kullanacak ve 16 GB RAM ve 12 GB RAM seçenekleri ile sunulacak.

256 ve 512 GB hafıza seçenekleri ile gelen telefon, 6,5 inçlik 21:9 4K OLED HDR 120 Hz ekran yenileme hızı ile donatılacak. Bu iddialı ekran 1.300 nit parlaklık sunacak. Gelen bilgilere göre telefon 65W hızlı şarj destekleyen 5.000 mAh pil kapasitesine sahip olacak.

Ayrıca telefonun arka tarafında 64 MP ana + 12 MP ultra geniş açı + Sony imzalı periskop kameralarında oluşacağı iddia ediliyor. Oldukça iddialı donanımlara sahip olan amiral gemi modelinin 1.360 dolarlık bir fiyat etiketi ile raflarda olacağı aktarılıyor.