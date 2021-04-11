Oyuncular için oldukça avantajlı ve kullanışlı bir özellik sunan Xbox Game Pass, pazardaki lider Sony PlayStation’ı oldukça zorluyor.

Bildiğiniz gibi Xbox Game Pass içerisinde ünlü yapımların yanın birçok ücretsiz oyunlar da kütüphane de sunuluyor ve kullanıcılar oldukça uygun bir fiyata birçok oyunu deneyimleyebiliyor. Sony ise bu güne kadar ünlü oyun stüdyoları ile ortak çalışarak sadece PlayStation sistemlerinde çalışabilen özel oyunlar üreterek pazardaki dişli rakibi Xbox’ı genelde mağlup edebildi.

Fakat Xbox’ın Game Pass paketi gerek PC gerek Xbox konsol oyuncuları için oldukça avantajlı bir içerikler sunduğu için rakip Sony artık eski gücünde değil. Güvenilir bir kaynak tarafından yapılan habere göre, Sony de bu konu için gereken adımları atmış durumda.

Sony PlayStation Now’dan daha farklı bir sistem olacağı iddia edilen bu yeni abonelik, aktarılana göre ilk olarak PS5 sistemi üzerinde çalışacak. Bu zamana kadar sadece oyun satışlarından para kazanan Sony, pazarın bu değişik ivmelenmesi sonrasında yeni çağa ayak uydurmak zorunda.

Diğer tüm sektörlerde de olduğu gibi artık kullanıcılar bir abonelik sistemi ile birçok avantajlı içeriğe sahip olmak istiyor. Bunu Apple Arcade uygulamasından Netflix’e kadar birçok alada görebiliyoruz.

Sony, Xbox Game Pass’e Rakip Olabilir

Sony aktif olarak PlayStation Plus üyelikleri ile avantajlı bir hizmet sergiliyor. Şirket bu zamana kadar küçük ücretler isteyerek birçok kaliteli oyunları kütüphanelere sundu fakat Xbox Game Pass çok daha avantajlı içerikler sunuyor. Sony’nin bu yeni servisi hakkında ilerleyen günlerde daha detaylı bilgiler paylaşılacaktır.