Japonya merkezli teknoloji şirketi Sony rakibi Microsoft’a göre PlayStation özel oyunları ile adından söz ettiriyordu. Son dönemle birlikte Sony PlayStation özel oyunlarını PC platformuna da getirmeye başlamıştı. Ortaya çıkan son bilgilere göre Sony PlayStation özel oyunlarını mobil cihazlar için getirmek için çalışmalar yürütüyor.

Oyun sektörünün önemli oyuncularından birisi olan Sony, PlayStation oyun konsolu ve PlayStation özel oyunları ile oyuncuların sevdiği markalar arasında yer alıyor ve bu başarısını büyük bir pasta oranı ile ortaya koyuyor. Son dönemde özellikle PlayStation özel oyunları ile dikkat çeken Sony’nin God of War, The Last of Us, Uncharted, Ghost of Tsushima, Marvel’s Spider-Man ve Days Gone gibi özel oyunları oyuncular tarafından büyük bir beğeni ile oynanmaya devam edilirken Sony bu oyunları mobil cihazlara getirmeyi planlıyor.

Ortaya atılan iddialara göre Japon teknoloji şirketi Sony, PC platformunun yanında gözünü şimdilik mobil platformlara çevirmiş durumda. Bu iddiaların temelinde ise Sony tarafından yayınlanan bir iş ilanı yatıyor.

PlayStation Mobil Oyunları Çok Satabilir

Mobil platform departmanı tarafında başa geçecek kişi için iş ilanı yayınlayan Sony, ilanında PlayStation Studios için mobil oyun stratejisini geliştirecek ve gelecekteki büyüme fırsatları için temel oluşturabilmesine yardımcı olacak adaylar aradığını belirtiyor. İşe alınacak kişi mobil departman tarafında Sony’nin diğer departmanları arasında bir köprü görevine sahip olacak ve büyük IP’lerden yararlanma fırsatı yakalayacak.

Bu kişi ayrıca PlayStation’ın en popüler oyunlarının mobil sürümlerinin hazırlanması sürecinin de başına geçmiş olacak. Bu da pek çok oyuncuyu PlayStation oyunlarının mobil cihazlara geleceği düşüncesine itiyor. Şimdilik hangi PlayStation oyunlarının mobil cihazlara geleceği bilinmiyor olsa da bu sorunun yanıtının ilerleyen günlerde netleşmesi bekleniyor.