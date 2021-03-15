Sony PlayStation 5 oyun konsolu özellikleri
Sony PS 5; AMD işlemciye sahip olan konsol aynı zamanda Zen 2 İşlemci teknolojisine sahiptir. İşlemci 8 çekirdeklidir. DDR6 Ram tipiyle çalışan konsolun 825 GB SSD Disk kapasitesine sahip olduğunu söyleyelim. 1video çözünürlüğünü merak edenler için hemen söyleyelim 3840 x 2160 4K. Ram sistem belleği ise 16 GB düzeyinde. Unutmadan, işlemci hızının 3,5 GHz olduğunu aktaralım.
Sony PlayStation 5 Türkiye fiyatı
Sony PlayStation 5 Türkiye’ye gelmesi beklenirken satış platformlarında yerleri ayrılmış durumda. Türkiye’de 7500 TL bandından başlayan fiyatlarla satışa çıkması beklenen Sony PlayStation 5 oyun konsolu yeni özellikleriyle oyun severlerin iştahını kabartıyor.
PlayStation oyun kolu DualSense özellikleri
DualShock Oyun kolundan vazgeçip Play Station 5 için DualSense‘ye geçiş yapan Sony, yeni konsolundaki tetik tuşlarının ayarlanabilir özellikte olmasını seçti. Ayrıca oyunun oynandığı zemine göre Joystick‘te titreme özelliği getirilerek daha gerçekçi bir his verilmek istenmiş. DualSense’nin eski versiyonuna göre bataryasında da iyileştirme yapılmış. Ayrıca Hoparlör ve Dahili mikrofon kısmında da yenilikler unutulmamış.
PlayStation 5 ile oynayabileceğiniz oyunlar. PlayStation 5’in desteklediği oyunlar neler?
- Madden NFL 21– EA- Amerikan futbolu oyunu
- Warframe- bilim kurgu macera oyunu.
- Quantum Error- nişancı macera oyunu
- Moonray- dövüş oyunu
- Gothic Remake- THQ Nordic- dövüş oyunu
- Nitho Infinity Reborn- Aksiyon kılıç oyunu
- EA Sports NHL 21- EA- Buz hokeyi simülasyon video oyunu
- Observer System Redux- psikolojik korku video oyunu
- Path of Exile 2- dövüş ve nişancı oyunu
- Outriders- Aksiyon savaş oyunu
- MicroMan- Küçültülmüş insan (hayatta kalma, macera) oyunu
- Tom Slancy’s Rainbow Six: Siege- nişancı macera oyunu
- Assassin’s Creed Valhalla- Aksiyon görev oyunu
- A Rat’s Quest: The Way Back Home- Aksiyon macera oyunu
- Dying Light 2– Square Enix- aksiyon, görev, macera, dövüş oyunu. PlayStation 4 ve 5 serisi, Xbox X ve S Serisi, Microsoft Windows platformlarında oynanabilir.
- PsyHotel- Strateji oyunu
- Rainbow Six Quarantine- nişancı macera oyunu
- Redo! Enhanced Edition- nişancı macera dövüş oyunu
- Sniper Elite 5- Nişancı simülasyon macera oyunu
- Battlefield 6- nişancı macera oyunu
- Cygni All Guns Blazing- aksiyon kendi başına hayatta kalma oyunu
- Dauntless- aksiyon görev oyunu
- DiRT 5- yarış video oyunu
- Chorus- aksiyon macera nişancı oyunu
- Dragon Age 4- macera görev oyunu
- The Lord of the Rings Gollum– Yüzüklerin Efendisi’nden ilhamla Gollum, Daedalic Entertainment tarafından yayınlanacak olan oyun 2022’de çıkması bekleniyor. Nintendo Switch, Microsoft Windows, PlayStation 4 ve 5 serileri, Xbox X ve S Serileri, Xbox One platformlarında oynanabilecek- aksiyon macera oyunu.
- Scarlet Nexus- aksiyon görev oyunu
- Soulborn– Nişancı, dövüş, aksiyon oyunu- piyasaya çıkışı 2022 de planlanmakta. Microsoft Windows, Xbox X ve Serisi, PlayStation 5 platformlarında oynanabilecek.
- Starfield- Aksiyon, macera, bilim kurgu oyunu.
- The Elder Scrolls 6- görev oyunu.
- FIFA 21– EA- futbol oyunu- PlayStation 4 ve 5 serisi, Xbox One, Xbox X ve S Serisi, Microsoft Windows, Nintendo Switch platformlarında oynanabilir.
- The Sims 5- gündelik simülasyon oyunu.
- Ultimate Fishing Simulator 2- gündelik simülasyon oyunu.
- Vampire The Masquerade Bloodlines 2- rol yapma oyunu.
- Warframe- bilim kurgu macera oyunu.
- Watch Dogs Legion- aksiyon, macera video oyunu.
- WRC 9– 2020 Dünya Ralli Şampiyonası resmi yarış video oyunu olarak tasarlanmıştır.
- GTA V- aksiyon, macera oyunu
- Spider-Man Miles Morales- aksiyon, macera oyunu
- Destruction AllStars- araç savaş oyunu.
- Ratchet & Clank: Rift Apart- bir üçüncü şahıs nişancı platform oyunu.
- Project Athia- aksiyon, macera oyunudur.
- Gran Turismo 7- 2022 de çıkması beklenen yeni yarış oyunu
- Returnal- nişancı oyunu, psikolojik korku .
- Sackboy A Big Adventure
- Stray- bulmaca simülasyon oyunu.
- Horizon Forbidden West- aksiyon, rol yapma oyunu.
- Goodbye Volcano High- hikaye anlatımlı bir macera oyunu.
- Ghostwire: Tokyo- aksiyon, macera, görev oyunu.
- Kena: Bridge of Spirits- aksiyon, macera oyunu.
- Godfall- aksiyon, görev dövüş oyunu.
- Solar Ash- aksiyon oyunu.
- JETT: The Far Shore- yıldızlar arası aksiyon oyunu.
- Astro’s Playroom- aksiyon macera oyunu.
- Little Devil Inside- aksiyon macera oyunu.
- Oddworld Soulstorm- platform macera oyunu. 6 nisan 2021 de çıkması bekleniyor.
- Bugsnax- macera video oyunu.
- Demon’s Souls
- NBA 2K21- basketbol video oyunu.
- Deathloop- aksiyon, macera oyunu
- Hitman III
- Resident Evil Village– hayatta kalma aksiyon video oyunu.
- Pragmata- 2022 de piyasaya çıkması beklenen aksiyon, macera oyunu.
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