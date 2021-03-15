Sony PlayStation 5 oyun konsolu özellikleri

Sony PS 5; AMD işlemciye sahip olan konsol aynı zamanda Zen 2 İşlemci teknolojisine sahiptir. İşlemci 8 çekirdeklidir. DDR6 Ram tipiyle çalışan konsolun 825 GB SSD Disk kapasitesine sahip olduğunu söyleyelim. 1video çözünürlüğünü merak edenler için hemen söyleyelim 3840 x 2160 4K. Ram sistem belleği ise 16 GB düzeyinde. Unutmadan, işlemci hızının 3,5 GHz olduğunu aktaralım.

Sony PlayStation 5 Türkiye fiyatı

Sony PlayStation 5 Türkiye’ye gelmesi beklenirken satış platformlarında yerleri ayrılmış durumda. Türkiye’de 7500 TL bandından başlayan fiyatlarla satışa çıkması beklenen Sony PlayStation 5 oyun konsolu yeni özellikleriyle oyun severlerin iştahını kabartıyor.

PlayStation oyun kolu DualSense özellikleri

DualShock Oyun kolundan vazgeçip Play Station 5 için DualSense‘ye geçiş yapan Sony, yeni konsolundaki tetik tuşlarının ayarlanabilir özellikte olmasını seçti. Ayrıca oyunun oynandığı zemine göre Joystick‘te titreme özelliği getirilerek daha gerçekçi bir his verilmek istenmiş. DualSense’nin eski versiyonuna göre bataryasında da iyileştirme yapılmış. Ayrıca Hoparlör ve Dahili mikrofon kısmında da yenilikler unutulmamış.

PlayStation 5 ile oynayabileceğiniz oyunlar. PlayStation 5’in desteklediği oyunlar neler?