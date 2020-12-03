Japonya merkezli teknoloji devi Sony, Kasım 2006’da piyasaya çıkardığı PlayStation 3 için bugün sürpriz bir güncelleme yayınladı. Geçtiğimiz ay yayınlanan PlayStation 5 ile birlikte oyun severler yeni konsola yönelmiş, PS3’ü çoktan unutmuşlardı bile; derken Sony’nin bu ani yazılım güncellemesi halen eski konsolu kullanan oyuncuları oldukça şaşırttı.

Güncelleme ile Birlikte PlayStation 3’e Gelen Yenilikler

PlayStation 3 yazılım güncellemesi 4.87 ile birlikte Sony, 14 yıllık efsanevi oyun konsolu için halen iyileştirmelerde bulunduğunu ve eski oyuncularını unutmadığını bizlere kanıtladı. Başta güvenlik konusunda çok sayıda güncelleme yapan şirket, aynı zamanda yeni film sürümleri için yenilenmiş Blu-ray anahtarlarını da devreye soktu.

Japonya ve ABD lansmanından 14 yıl sonra inanılmaz bir şekilde geri dönen PlayStation 3 konsolu, anlaşılan o ki bir müddet daha rahatlıkla sadık oyuncular tarafından kullanılmaya devam edecek gibi duruyor. Günümüzde çoğunlukla PS3 Emülatör programları ile tercih edilse de halen daha konsola saygı duyan oyuncular, işlevsel özelliklere sahip yeni güncellemeyle Sony‘e memnuniyetlerini iletti.

Sony Computer Entertainment 11 Kasım 2006 yılında Japonya’da resmi lansmanını gerçekleştirdiği zaman yüksek satış fiyatı ile epeyce dikkat çekmişti. DualShock 3 oyun kumandası, asil tasarımı ve geniş oyun kütüphanesi ile ilgi odağı haline gelen konsol günümüzde bütçe dostu fiyatlar ile alıcı bulmaya devam ediyor. 2017 yılında açıklanan verilere göre konsolun 87,4 milyon birimden fazla sattığı biliniyor.

PlayStation 3’ün Türkiye satış fiyatı şu anda yaklaşık 1.300 TL‘den başlayan fiyatlarla raflarda listeleniyor. Yeni güncelleme ile nostaljik oyun tutkunlarının tekrardan eski konsola ilgi göstereceği düşünülüyor.