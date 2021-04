Covid-19 virüsü nedeniyle birçok sektör artık eski gücünde değil ve büyük yatırımcılar hala riskli anlaşmalar imzalamaya devam ediyor. Bu anlaşmalardan birisi Sony ve Netflix arasında imzalandı.

Film ve dizi sektörünün pandemi döneminde belki de en kazançlı dönemine ulaştırdığı Netflix, Sony Pictures dağıtımcısı ile özel bir film anlaşması imzaladı. Bu yeni anlaşma 2022 ve sonrası için en az 2 filmin sadece Netflix üzerinden dağıtılmasını kapsıyor.

Anlaşmaya göre yeni çıkacak olan Spider-Man filmi ve Uncharted yapımı da sadece Netflix üzerinden yayımlanacak.

Sony Yapımlarına En az 2 Yıl Netflix’te İzlenebilecek

Diğer film dağıtıcı şirketleri ile yapılan anlaşmada olduğu gibi sinema için çekilen diğer filmler de Netflix üzerinde yayımlanacak. Sony imzalı filmler vizyon tarihinden kısa bir süre içerisinde platform üzerinde yayımlanabilecek.

Aktarılana göre Netflix, Sony stüdyosunun Columbia ve diğer alt dağıtıcılarının da filmlerini kütüphanesinde bir süreliğine eklenecek.

Bu anlaşmanın oldukça büyük bir fiyat ile imzalandığı düşünülüyor zira Sony, Netflix için özel 2 veya 3 film çekecek. Aktarılan bilgilere göre anlaşmada 2021 yılının “Venom: Let There be Carnage ve Spider-Mad: No Way Home” yapımları anlaşma dahilinde değil.

Bilmeyenler için Fox, Paramount ve Universal gibi stüdyoların da içerikleri platform için bu anlaşmalar soncunda erişilebilir hale geliyor. Belirli içerikler belirli ülkelerde erişilebilir oluyor. Konu hakkında ilerleyen günlerde daha detaylı bilgiler paylaşılacaktır.