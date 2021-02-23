Sony bugün PlayStation VR platformunun devamı niteliğindeki yeni PS5 sanal gerçeklik başlığını duyurdu! Son nesil oyun konsolu için hazırlanan başlıklar için henüz tarihler biraz erken olsa da en erken çıkış tarihi ihtimalleri meraklılarıyla paylaşıldı. İşte detaylar…

PlayStation 5 için özel olarak tasarlanmış sanal gerçeklik başlığı için bugün Sony resmen onay verdi. Ortada dolaşan iddiaları doğrulayan şirket, ilerleyen tarihlerde oyun sektörüne yön verecek olağanüstü bir ekipmanla karşımıza çıkacak. Aynı zamanda bu cihaz, geçtiğimiz yıllarda raflara gelen PS VR makinesinin devamı niteliği taşıyacak.

İlk defa 2016 yılının son çeyreğinde PS4 konsolu için duyurulan PlayStation VR cihazı dönemi itibariyle büyük ses getirmişti. Halen daha çokça kişi tarafından oynanmaya devam eden makine, anlaşılan o ki gelecek yıllarda bir nebze eskiyecek. Zira şimdilerde onu koltuğundan edecek bir cihaz geliştirildiği müjdelendi.

Yeni PS VR Cihazı 2022’de Gelecek

Sony Interactive Entertainment şirket planlama ve yönetim müdürü olarak görev alan Hideaki Nishino, yeni nesil VR sistemi için heyecan uyandırıcı mesajlar kaydetti. Ninhino’nun “Performans ve etkileşimde önemli bir sıçrama yaratacak,” sözleriyle tanımladığı ürün, oyun dünyasını tam anlamıyla çalkalamaya gelecek. Yeni bir kontrol cihazı ile gelecek cihaz, temel özellikleri konusunda DualSence kumandasına benzese de ona göre daha ergonomik bir yapıya sahip olacak. Yine bu ölçüde cihaz, hızlı kurulum sağlamak adına PS5’e tek kabloyla bağlama imkanı verecek.

Şimdilik yeni nesil PlayStation VR cihazı ile ilgili bir lansman tarihi ve fiyat bilgisi verilmiş değil. Ancak Ninhino’ya göre cihazın 2021 yılında piyasaya çıkması pek de mümkün olmayacak. Tahminlere göre en erken 2022 yılında cihazla karşılaşacağız.