Sony, üstün özellikler sunun akıllı televizyon modeli yurt dışında ön siparişe açılmış durumda. Akıllı televizyon modelinde Sony imzalı yeni bir XR işlemci kullanılıyor.

Televizyon modeli görüntüyü yapay zeka sayesinde bölerek odak noktası konusunda kullanıcıya yardımcı olmayı amaçlıyor. Sony tarafından aktarılana göre televizyon işlediği görüntüde renk, kontrat ve buna benzer birçok detaylandıra ile kullanıcısına oldukça güzel bir keskinlikte görüntü sunuyor.

65 inçlik Sony BRAVIA XR A80J 4K HDR OLED TV diğer modellerde de olan 4K çözünürlük ve 120 Hz ekran tazeleme hızı sunabiliyor. 120 Hz tazeleme hızı ile görüntülerde oldukça akışkan bir deneyim sunarken PS5 ve Xbox gibi konsollar ile oyun deneyimlerini de arttırıyor.

Akıllı televizyon üzerinde bulunan düşük gecike, e-ARC destekleyen HDMI 2 ve AirPlay 2 gibi desteklerin yanında Google Asistan, Alexa ve HomeKit gibi destekleri ile kullanıcıya üstün deneyim sunuyor.

Sony Bravia XR A80J Dikkatleri Üzerine Çeken Bir Model Oldu

Sony imzalı Acoustic Surface Audio+ ses teknolojisinin kullanıldığı televizyon modeli, Dolby Atmos ve DTS teknolojilerini de sunuyor. Üzerinde dört HDMI portu, Ethernet portu, W-F 802.11ac, Bluetooth 4,2 ve iki USB portu taşıyor. Oldukça iddialı olan akıllı televizyon modelinin yurt dışı ön sipariş fiyatı 2.789 dolar fiyat etiketi ile sunuluyor.