AT&T ve WarnerMedia şirketlerinin yan kuruluşu olarak hareket eden anime izleme uygulaması Crunchyroll, Sony Pictures Entertainment tarafından satın alındı. 1,175 milyar dolar karşılığında Sony’nin satın aldığı Crunchyroll’un, şirketin Funimation adlı film distribütörü ağının bir parçası olarak çalışacağı öğrenildi.

70 milyon ücretsiz ve 3 milyon ücretli aboneliğe sahip olan Crunchyroll platformu sayesinde Sony, başlıca ABD’deki anime dizi ve film hayranları için önemli bir gücü eline aldı. Aynı zamanda animenin çıkış noktası olan Japonya’da da Crunchyroll’un önemli bir söz sahibi olduğu ve sektörü etkileyecek bir konumda bulunduğu zaten biliniyordu. Artık yoluna Sony’nin finansman ve vizyonunda devam edecek video streaming ağı, daha geniş kitlelere ulaştırılacak.

“Sony ile Birleşmek Anime Dünyası İçin İyi Bir Kazanç!”

Platformun Sony‘e satılması haberi üzerine fikirlerini dile getiren Crunchyroll Genel Müdürü Joanne Waage, verdiği bir demeçte Funimation ile birleşmelerinin sektöre oldukça pozitif değerler katacağını ifade etti. Şirketin satış kararından gayet memnun olduğu anlaşılan Waage’nin, bu sayede anime sanatının büyüyeceğini düşündüğü anlaşıldı. Yaptığı açıklamada Waage şu sözleri belirtti: