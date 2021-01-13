Sony şirketi 2020’nin PlayStation 4 ve 5 konsollarında en çok satan dijital oyunlarını açıkladı. Şirketin resmi blog sayfası üzerinden paylaşılan gönderide, son Call of Duty serisi oyunu olan Black Ops Cold War pek çok bölgede ilk sıraya yerleşti. Listedeki diğer oyunlar da bölgesel olarak pek bir farklılık içermese de yılın güçlü yapımlarını bir araya getirdi.

COD: Black Ops Cold War her iki konsolda da en çok satan oyunlar arasında gösterilirken; listelerde Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, FIFA 21, Assassin’s Creed Valhalla ve GTA 5 gibi popüler oyunları da görüyoruz. İşte daha detaylı incelemek isteyenler için PlayStation 5 ve PlayStation 4 konsollarında satış rekorları kıran o yapımlar…

2020 Yılında En Çok Satan Dijital PS4 ve PS5 Oyunları

PlayStation 5 (İngiltere ve Kanada)

Call of Duty: Black Ops Cold War Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Assassin’s Creed Valhalla NBA 2K21 Next Generation Demon’s Souls Madden NFL 21 FIFA 21 Sackboy: A Big Adventure Immortals Fenyx Rising Watch Dogs: Legion

PlayStation 5 (Avrupa)

Call of Duty: Black Ops Cold War Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Assassin’s Creed Valhalla FIFA 21 Demon’s Souls Watch Dogs: Legion Immortals Fenyx Rising NBA 2K21 Next Generation Sackboy: A Big Adventure Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Playstation 4 (İngiltere ve Kanada)

Call of Duty: Black Ops Cold War Grand Theft Auto 5 Call of Duty: Modern Warfare Minecraft Ghost of Tsushima The Last of Us 2 NBA 2K21 NBA 2K20 Final Fantasy 7 Remake Madden NFL 21

PlayStation 4 (Avrupa)

FIFA 21 FIFA 20 Grand Theft Auto 5 Call of Duty: Modern Warfare Call of Duty: Black Ops Cold War Minecraft NBA 2K20 The Last of Us Part 2 The Witcher 3: Wild Hunt Red Dead Redemption 2

Peki ya sizin geçtiğimiz yıl satın almaktan en çok keyif aldığınız PlayStation oyunu hangisiydi? Bizlerle yorumlar bölümünden paylaşın!