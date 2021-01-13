Sony şirketi 2020’nin PlayStation 4 ve 5 konsollarında en çok satan dijital oyunlarını açıkladı. Şirketin resmi blog sayfası üzerinden paylaşılan gönderide, son Call of Duty serisi oyunu olan Black Ops Cold War pek çok bölgede ilk sıraya yerleşti. Listedeki diğer oyunlar da bölgesel olarak pek bir farklılık içermese de yılın güçlü yapımlarını bir araya getirdi.
COD: Black Ops Cold War her iki konsolda da en çok satan oyunlar arasında gösterilirken; listelerde Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, FIFA 21, Assassin’s Creed Valhalla ve GTA 5 gibi popüler oyunları da görüyoruz. İşte daha detaylı incelemek isteyenler için PlayStation 5 ve PlayStation 4 konsollarında satış rekorları kıran o yapımlar…
2020 Yılında En Çok Satan Dijital PS4 ve PS5 Oyunları
PlayStation 5 (İngiltere ve Kanada)
- Call of Duty: Black Ops Cold War
- Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
- Assassin’s Creed Valhalla
- NBA 2K21 Next Generation
- Demon’s Souls
- Madden NFL 21
- FIFA 21
- Sackboy: A Big Adventure
- Immortals Fenyx Rising
- Watch Dogs: Legion
PlayStation 5 (Avrupa)
- Call of Duty: Black Ops Cold War
- Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
- Assassin’s Creed Valhalla
- FIFA 21
- Demon’s Souls
- Watch Dogs: Legion
- Immortals Fenyx Rising
- NBA 2K21 Next Generation
- Sackboy: A Big Adventure
- Tom Clancy’s Rainbow Six Siege
Playstation 4 (İngiltere ve Kanada)
- Call of Duty: Black Ops Cold War
- Grand Theft Auto 5
- Call of Duty: Modern Warfare
- Minecraft
- Ghost of Tsushima
- The Last of Us 2
- NBA 2K21
- NBA 2K20
- Final Fantasy 7 Remake
- Madden NFL 21
PlayStation 4 (Avrupa)
- FIFA 21
- FIFA 20
- Grand Theft Auto 5
- Call of Duty: Modern Warfare
- Call of Duty: Black Ops Cold War
- Minecraft
- NBA 2K20
- The Last of Us Part 2
- The Witcher 3: Wild Hunt
- Red Dead Redemption 2
Peki ya sizin geçtiğimiz yıl satın almaktan en çok keyif aldığınız PlayStation oyunu hangisiydi? Bizlerle yorumlar bölümünden paylaşın!
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