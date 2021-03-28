Yeni yıl ile televizyon ekranlarında izleyicilerin karşısına FOX TV ekranlarında Son Yaz isimli bir dizi çıkageldi. İlk bölümü 1 Ocak 2021 Cuma akşamı saat 20:00’de yayınlanan dizinin künyesini incelediğimizde hüznü, heyecanı ve aksiyonu bol olan bir yapımla karşı karşıya olacağımızı az çok anlamıştık. Aslında TV ekranlarında son dönemde dizi sektöründe birçok yapımın henüz ilk bölümlerinde final yapmak zorunda kaldığını da görünce Son Yaz dizisinin akıbeti hakkında da soru işaretlerimiz mevcuttu. Ancak FOX ekranlarının son dönemde dizi alanında en çok tutulan yapımı olmayı başarmasının arkasında da çok güçlü bir hikaye ve bu hikayeye uyumlu oyuncu kadrosunun yattığını söylemeliyiz.

Önceki gün yani 26 Mart 2021 Cuma akşamı dizinin 13. bölümü ekranlardaki yerini almıştı. Tüm Türkiye’de reyting sıralamasında üçüncü sırada kendisine yer bulan dizinin bugün milyonlarca izleyiciye sahip olduğu düşünülüyor.

Son Yaz Dizisinde Yer Alan Oyuncular

Saner Ayar yapımcılığında olan dizinin yönetmeni Burak Arlıel oldu. Drama türünde gösterime giren Son Yaz dizisinin senaryosu Deniz Dargı, Cem Görgeç ve Cenk Boğatur tarafından kaleme alındı. Dizide daha önceden sinema ve dizi sektöründe rol almış birçok oyuncuyu görüyoruz. Son Yaz dizisinin oyuncularını sizlerle paylaşalım..

Son Yaz dizisinde rol alan oyuncular: Alperen Durmaz, Ali Atay, Funda Eryiğit, Hafsanur Sancaktutan, Emre Karayel, Şebnem Dönmez, Sinan Tuzcu, Arif Pişkin, Sezer Koç, Halil Babür, Erdem Şanlı, Yunus Narin, Yasemin Yazıcı, Ata Nedim Arman, Sarp İkiler ve Cengiz Okuyucu

Son Yaz Dizisinin Konusu Nedir?

Son Yaz dizisinin ana konusu olarak ülkenin önde gelen savcılarından Selim Kara’nın yıllar öncesinde hapse gönderdiği organize suç örgütü liderlerinden Selçuk Taşkın’dan yıllar sonra tanıklık yapma önerisi almasıyla başlar. Selçuk Taşkın tanıklık için tek şart ortaya koyacaktır. O da oğlu Akgün Gökalp’in Selim Kara tarafından tam koruma sağlanmasıdır. Ancak ortada büyük bir sorun vardır ki yıllardır suç dünyasında büyümek zorunda kalmış ve oldukça tehlikeli bir kişi haline gelmiş olan Akgün, bu durumu pek kabullenmek istememektedir.

Savcı Selim Kara diğer taraftan İzmir’de çocuklarıyla yaşayan eşi Canan’ın boşanma isteğiyle uğraşmaktadır. Bir taraftan ailesi diğer taraftan da Akgün’le ilgilenmek zorunda kalan savcı, çok zorlu bir karar alarak Akgün’ü İzmir’de ailesinin yanına misafir olarak götürecektir. Yalnız bu karar ailesinin kaldığı sitedeki tüm dengeleri bozacak ve ailede herkesin hayatını değiştirebilecek büyük olayların yaşanmasına neden olacaktır.

Son Yaz Dizisinin 13. Bölümünde Neler Oldu?

Dizinin son bölümünde Akgün tüm suçlamalardan aklanır ve artık kirli işlere girmeyeceğine dair Selim’e söz verir. Ortağı olduğu mekanı geliştirmek için İstanbul’da bir sanatçı tanıdığıyla iletişime geçer ve onu konser vermek için ikna eder. Diğer taraftan Yağmur ise Akgün’ün aklanması nedeniyle çok mutludur. Babasının Akgün’den uzak kalması için verdiği öğütleri pek dinleyecek gibi değildir. Öte yandan Akgün de Yağmur’a karşı boş değildir ama Selim ile aynı evde yaşarken bunun doğru olmadığını çok iyi bilmektedir. Yağmur’a karşı beslediği aşktan kendisine hakim olamayan Akgün için bir karar arefesi çoktan gelmiştir.

Son Yaz Dizisi Neden Bu Kadar Beğenildi?

Öncelikli olarak FOX TV için Son Yaz dizisinin ne kadar doğru bir karar olduğunu belirtmeden konuya girmek istemiyoruz. Gerek konusu, gerek oyuncularının yanısıra dizinin çekiminin yapıldığı mekan seçimleri Son Yaz dizisine oldukça etkileyici bir görünüm katmış görünüyor. Özellikle dizinin konusunda yer alan dram, gizli aşk, umutsuzluk gibi terimleri Türk izleyiciler hemen her dönem benimsemiş ve beğeniyle takip etmişlerdir.

Dizide bugüne kadar yayınlanan 13 bölüm ele alındığında Akgün, Selim, Yağmur karakterlerinin oyunculuk performanslarının izleyicilerin benliğine yerleşmesi, dizinin hemen her yayın gününde sosyal medyada viral olmasını sağladı.

Son Yaz dizisinin kurgu bakımından son dönemde yayınlanan en iyi yapımlardan birisi olduğunu söyleyebiliriz. Haberimizde birçok detaya yer vererek bugüne kadar izleyemeyenler için iyi bir özet yaratmayı düşündük.

Son Yaz Dizisi 13. Bölümü İzleyiciler Nasıl Buldu?

Bu sorunun yanıtı için seçtiğimiz platform sosyal medyadan ziyade sözlük portalları oldu. Onlarca yorum arasından birkaç tanesini sizler için derlemek istedik. Özellikle savcı Selim’in site halkına kurduğu üstünlük izleyicilerin dikkatinden kaçmamış.

Savcı Selim’in tam bir aile babası olduğunu belirten yorumlar da azımsanmayacak kadar fazla. Yine Canan’ın savcıya “hukukun arkasından dolaşıyorsun” sözleri ve bu sözleri Selim’in çok ciddiye almaması nir Netflix yapımında Kim Wexler ile Saul Goodman arasındaki sahnelere benzetilmiş.

Tabii ki bazı yorumcuların oyuncuların performansını eleştirdiği de dikkat çekiyor. Misal Yağmur’un Akgün’e çok yaklaşması ve hareketlerini yapmacık bulan kitle sayısı da az değil. Canan için de benzer bazı olumsuz yorumlar bulunuyor.

Bunun yanında Son Yaz dizisi Soner karakterinin oyunculuğu da büyük kitle tarafından oldukça beğenilmiş görünüyor. Hatta Soner’in (Halil Babür) oyunculuk kariyerinin zirvesini Son Yaz dizisinin 13. bölümüyle yapmış olabileceğini iddia edenler de mevcut.

Her şeye rağmen Son Yaz dizisinin bugüne kadar yayınlanmış 13 bölüm arasında en iyi bölümün 13. bölüm olduğu konusunda sözlük yazarlarının çoğu hemfikir görünüyor. Dizinin 14. bölümünü büyük bir kitlenin heyecanla beklediğini söylememiz abartı olmayacaktır.

Son Yaz Dizisi Hangi Gün Yayınlanıyor?

Son Yaz dizisi Fox TV ekranlarında her Cuma akşamı saat 20:00’de izleyicilerin karşısına geçiyor. Dizinin 14. bölümü 2 Nisan 2021 Cuma akşamı saat 20:00’de yayınlanacak.