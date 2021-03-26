FOX TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan ve kısa süre içerisinde büyük beğeni toplamayı başaran Son Yaz dizisinin oyuncu kadrosunda oldukça tanıdık sima karşımıza çıktı. Dizideki Soner karakterini de daha önce birkaç televizyon yapımında izlemiştik. Son Yaz dizisiyle yeniden ekranlara dönüş yapan genç oyuncu ile ilgili tüm bilinmeyenleri sizler için masaya yatırdık. İşte detaylar..

Son Yaz dizisindeki Soner kimdir? Soner’in gerçek ismi ne? Son Yaz dizisindeki Soner karakterinin gerçek ismi Halil Babür’dür. Dizinin en çok merak edilen isimleri arasında yer alan Soner, Halil Sadi’nin en küçük oğlu karakterini canlandırıyor. Aslında dizi içerisinde Halil Sadi, Soner’i uzunca süre kabul etmez ancak annesi öldüğünde onu himayesine almak zorunda kalır. Ancak Halil Sadi, Soner’i diğer çocuklarından hep dışlamaktadır. Aslında kendisine büyük bir yük olduğunu düşünmektedir. Aradan yıllar geçer ve Soner 18 yaşına adım atar. Bu dönemde Halil Sadi, kendisini hep kirli işlerinde kullanır. Yılların verdiği kırgınlıkla beraber yaşadığı travmalar Soner’i sert ve acımasız bir kişiliğe büründürecektir.

Son Yaz Soner – Halil Babür Kimdir?

Halil Babür 1987 yılında Bitlis’te doğmuş olup küçük yaşlarından itibaren İstanbul’da yaşamıştır. 2015 yılında Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nü bitirip mezun olan Halil Babür, sanat hayatına henüz öğrenciyken 2014 yılında yazdığı 11’e 11 oyunuyla başladı. Kısa süre içerisinde Kasap, He-go ve İçimdeki Yangın gibi oyunların da yazarlığını yapan Halil’in “Kasap” adlı oyunu “16. Direklerarası Yılın Yazarı” ve “Ekin Yazın Dostları” ile beraber “Yılın Teması: Barış” ödüllerine layık görüldü.

Halil Babür’ün televizyon hayatı ise Pis Yedili ve Çukur dizileriyle başladı. Emre Erdoğdu’ya ait ilk film olan “Kar” filmi ile Adana Uluslararası Film Festivali’nde “Altın Koza Umut Vaadeden Erkek Oyuncu” ödülünü kazanmayı başardı.

Kariyerine oldukça iyi başlangıçlar yapan Son Yaz dizisinin Soner karakteri, 2017 yılında yazdığı “İçimdeki Yangın” adlı oyunu, Almanya’da “Heidelberg Stückemarkt” yeni metin seçkilerine girmeyi başardı. Sonrasında ise sırayla 2018 yılında Talimhane Tiyatrosu ile birlikte Yusuf Atılgan’ın “Anayurt Oteli” adlı romanından uyarlanan tek kişilik “Zebercet” adlı oyunla devam etti.

Halil Babür, en son olarak ise FOX TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Son Yaz adlı dizinin Soner Sancaktar karakteri ile yeniden televizyon ekranlarındaki yerini almıştır.