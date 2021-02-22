Iron Gate AB imzasıyla geliştirilen popüler RPG ve hayatta kalma oyunu Valheim Steam üzerinden eşzamanlı oynanma rekoru kırdı. Ortaya çıkan raporlara göre henüz birkaç hafta evvel piyasaya sürülen oyun şimdiden yüz binlerce insan tarafından oynandı.

2 Şubat 2021 tarihinde resmen piyasaya çıkış yapan Valheim oyunu Viking kültüründen beslenerek 1 ila 10 oyunculuk acımasız şartlar altında keşif yapabilecekleri bir hayatta kalma mücadelesi oluşturuyor. Iron Gate AB firmasının geliştirdiği ve Coffee Stain stüdyolarının yayınladığı oyun henüz şimdiden Steam üzerinden üç milyon indirme barajını aşarak yoluna başarıyla devam ediyor.

Henüz daha Erken Erişim sürümünde bile önemli satış rakamlarına ulaşmayı başaran Valheim Twitch üzerinden aynı anda 75 binden fazla oyuncu tarafından oynanarak olağanüstü bir rekora imza attı. Aynı başarısını diğer yayın platformlarında ve sosyal medya ağları üzerinden aldığı etkileşimlerde de göstermeyi başaran yapım şimdiyse yeni bir rekoru Steam’de gerçekleştirdi.

Valheim 500 Bin Eşzamanlı Oyuncu Rekoru Gerçekleştirdi

Üç haftadan kısa bir süre içerisinde 3 milyon satışı geçerek büyük kilometre taşına ulaşan Valheim Steam üzerinden şimdi eşzamanlı olarak 502.387 kişiyi bir araya getirdi. Şu anda Steam’de halen rekor Counter Strike: Global Offensive oyununda olsa da Valheim’in yalnızca birkaç haftalık bu süreçte elde ettiği başarı, Dota 2’yi üçüncü sıraya geriletti.

Şu anda halen daha Erken Erişim Oyunu olarak tanımlanan Valheim’in fiyatı satın almak isteyenler için Steam’de 32 TL olarak listeleniyor. Hemen şu bağlantıya tıklayarak oyunun ürün sayfasına ulaşabilirsiniz.