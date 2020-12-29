Epic Games Store günlük tatil hediyeleri kapsamında bugün Solitairica adlı oyunu PC kullanıcıları için ücretsiz hale getirdi! Dün Stranded Deep isimli hayatta kalma oyununu yayınlayan platform, ilgi odağı kampanyanın on üçüncü gününde eğlenceli RPG yapımını kullanıcılarına açtı.

Meşhur oyun platformu Epic Games Store on üç gündür başarıyla sürdürdüğü her gün bir ücretsiz oyun yayınlama kampanyasına aralıksız devam ediyor! Dünyanın dört bir yerinden oyuncuların heyecanla takip ettiği bedava oyunlar, oyunculara yeni keşifler yapmalarını sağlıyor ve henüz satın alıp denemek istemedikleri yapımlara karşı teşvik ediyor.

Dün Stranded Deep adlı açık dünya hayatta kalma oyunu ile kullanıcılarının karşısına çıkan platform bugün ise Solitairica oyunu ile oyun severler için keyifli bir deneyimin kapılarını araladı. Righteous Hammer Games tarafından geliştirilen popüler masaüstü yapımı, kart tabanlı ilginç bir RPG mücadelesi oluşturuyor.

Normal değeri 17 TL olan Solitairica, bağımsız bir kart oyunu oynamak isteyenler için şimdi 30 Aralık saat 19:00’a kadar bedava indirilebiliyor. Yapım platformda konusu itibariyle şu şekilde özetleniyor:

“Solitairica, RYO savaş mekaniklerini ve zorlu roguelike ilerlemesini yepyeni Solitaire dünyasına taşıyor! Çeşitli sihirli eşyaları ve büyüleri kullanarak sürekli değişen düşman sürülerini alt et ve korkunç İmparator Stuck’ı yen!”

Solitairica ücretsiz indirmek isteyenler için şu bağlantıda Epic Games Store üzerinden kullanıcılara hizmet veriyor! Siz de hiç para ödemeden yapımı hemen oyun kütüphanenize ekleyebilirsiniz.