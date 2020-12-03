ŞOK’ta 04-08 aralık aktüel ürünler yine çok aratılacak gibi. Çünkü, kış yaklaşırken kışlık ürünler ŞOK raflarında yerlerini alacak. Kış lastiklerinden jeneratöre, kompresörden taşlama motoruna, basamaklı merdivenden tornavida setine, silikon tabancasından inşaat malzemelerine kadar bir çok ürün ŞOK’ta.

04-08 aralık 2020 ŞOK yeni aktüel ürünler kataloğu listesi

Benzinli jeneratör MP 3300 Attlas marka; peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla 1499 TL,. Max 2200w, 6,5 Hp ve 2 çıkışlı ürün 32 kg ağırlığında. 4 zamanlı çalışabiliyor. Ayrıca, otomatik voltaj regülatörü de mevcut. 65 dB ses seviyesi ile kulağı rahatsız etmez. 1 depoyla ortalama olarak 13 saat çalışabilme kapasitesine sahip.

202 üretimli Good Year marka Ultra Grip 8 MS FP otomobil kış lastiği peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla 469 TL/adet. 205/55 R16 91T numaralı ve 205/55 R16 91H numara seçenekleri de mevcut. Islak zeminlerde %4 daha kısa bir fren mesafesi sunuyor. Virajlı yollarda kızaklama direncine baktığımızda %16 daha yüksek olduğunu görüyoruz. V tipi kanalları ile üzerindeki suyu daha hızlı uzaklaştırarak ıslak yollarda %2 daha güçlü yol tutuş imkanı ve karlı zeminlerde de daha kısa fren mesafesine sahip. 3 boyutlu blok kilitleme sistemi ile lastiğin yolu daha iyi kavramasını sağlıyor Kaygan zeminlerde de çok daha iyi yol tutuşu imkanı veriyor.

3 yıl garantili Arzum Olivya Seramik Tabanlı Ütü peşin fiyatına 6 taksitle 139 TL ye alınabilir.

Yine 3 yıl garantili Arzum Epilasyon Cihazı peşin fiyatına 6 taksitle sadece 129 TL. Tüyleri kökünden alabilen 2 farklı hız seçeneği. Yanında saklama kabı ve temizleme fırçası da dahil.

Silver Plastik Sandalye peşin fiyatına 6 taksit imkanı ile yalnızca 59,90 TL/adet. Plastik olduğu için yıkanabilir ve güneş ışınlarına karşı korumalı UV (ultraviyole) katkılı sandalye.

Baskülünüz yoksa işte size fırsat; Dijital ekranlı akıllı baskül peşin fiyatına 6 taksitli 79,90 TL ye alınabilir. Vücudun yağ ve su oranını hesaplayabilme ayarıyla geliyor. En fazla 150 Kg’a kadar ölçebilen, 10’a kadar hafıza kayıtlı ve üzeri cam kaplama baskül.

Belki de bunu bekliyordunuz; İşte, etraftaki dağınıklığınızı toplayabilecek 8 sepetli şık çok amaçlı dolap geliyor. Peşin fiyatına 6 taksit imkanı ile 129 TL’ye sahip olabilirsiniz. (Bende bir tane alabilirim, kalırsa tabi). Dolabın yüksekliği 108 cm, 8 sepetinin her biri 10 cm yüksekliğinde, 41 cm genişliğinde ve 30 cm derinliğinde (duvara doğru).

Beyaz mermer desenli ve siyah mermer desenli 2 tip 105cmx 70cm boyutlarında masalardan her birinin peşin fiyatına 6 taksitli fiyatı 79,90 TL.

Bak bu iyiymiş! 25 TL ve üzeri alışverişlerinizde Cilit Bang Yağ Çözücü Sprey 750 ml+ yanında kir çözücü spreyle 750 ml birlikte ikisini 38,9 TL yerine %51,16 indirimli olarak 19 TL’ye alabilirsiniz. (ÖR: 25 TL alışveriş yaptınız gelip bu ürünü alabilirsiniz. Yok, 50 TL’lik alışveriş yaptıysanız da bu üründen bir tane daha alabilirsiniz.)

Her bir 25 TL ve üzeri alışverişlerinizde Bingo marka 2 lt lik Bakım Deterjanını 21,90 TL yerine %45,21 indirimle 12 TL’ye alabilirsiniz. (Bu ürün için bu kampanya 07-08 aralık tarihleri arasında geçerli). 04-08 aralık 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu inceleme videosunu izle

“Yarış kızıştı, BİM fark atmak üzere. BİM 8 aralık salı aktüel ürünler kataloğu” konusunu buradan inceleyebilirsiniz.