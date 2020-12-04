ŞOK marketlerde kampanyalı ürünler çok ucuz. Her 25 TL ve üzeri alışverişlerinizde geçerli olmak üzere indirimli ürünleri ister ŞOK marketlerden isterseniz de internetten sipariş verebilirsiniz. Bu hafta şok kampanyalı ürünlerde bakalım neler var.

ŞOK’ta 25 TL ve üzeri alışverişlerde kampanyalı indirimli ürünlerin listesi

Cilit Bang 750 ml yağ çözücü ve 750 ml kireç çözücüyle beraber 38,90 TL yerine 19,00 TL.

Superfresh pizza 780 gr 25,95 TL yerine 12 TL.

Activex antibakteriyel sıvı sabun fiyatı 23,95 TL’den 12 TL ye düşüyor.

Syoss Pure Şampuan 550 ml 25,90 TL yerine sadece 10 TL.

Finish Quantum Max bulaşık makinası 15’li tableti 26,90 TL’den 15 TL ye.

Familia marka 8’li tuvalet kağıdı 16,90’dan 8 TL ye düşüyor.

500 ml Palmolive marka keten tohumlu duş jeli 27,95 TL’den 10 TL ye düşer.

500 ml Palmolive marka pamuk özlü duş jeli 27,95 TL’den 10 TL ye düşer.

1+1 Colgate Slim soft diş macunu yine kampanyalı olarak 29,95 TL değil 12 TL.

100’lü poşette Lipton altın harman demlik poşet çay 28,95 TL değil sadece 14 TL.

Leke çıkarıcı Vanish Oxi Action Gold 1,4 lt fiyatı 32,90 TL’den 18 TL’ye düşmüş.

2,6 lt lik 40 yıkamaya kadar Bingo sıvı deterjan 43,90 TL yerine 22 TL.

400 gr’lık İçim İçim marka tost peyniri 21 TL’den 13 TL’ye düşmüş.

Siyahlar için sıvı çamaşır deterjanı 1,95 lt Omo marka 36,95 TL den 21 TL’ye düşmüş.

Finish marka 30 adet tablet içeren hepsi bir arada bulaşık makinası tableti 23,90 TL yerine 17 TL.

Colgate Visible White diş fırçası da 19,95 TL yerine sadece 8 TL.

Sensodyne Marka diş fırçası 18,90 TL değil 9 TL.

750 gr lık 1pınar süzme peynir de 20,95 TL yerine sadece 15 TL.

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