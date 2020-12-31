Qualcomm’un yakında piyasaya sürmesi beklenen Snapdragon 888+ yonga seti için yeni bir sızıntı ortaya çıktı. Paylaşılan raporlar doğrultusunda yeni nesil işlemci modeli 2021 yılının ikinci yarısında resmen kullanılmaya başlanacak. İşte sızıntının detayları…

Qualcomm şirketi bu ay içerisinde piyasaya tanıttığı Snapdragon 888 yonga seti ile piyasada büyük ilgi yaratmış ve pek çok yeni akıllı telefon için gözbebeği haline gelmişti. İlk defa Xiaomi Mi 11 telefonu tarafından kullanılan SD888, şimdi ilerleyen haftalarda Realme Race, Samsung Galaxy S21 serisi, Oppo Find X3, OnePlus 9 ve daha pek çok cihazda kullanılacak.

Snapdragon 888 işlemcisi halen daha telefon üreticileri tarafından büyük bir popülariteye sahip ve ismini henüz piyasaya tam anlamıyla yayamamışken; şimdi Digital Chat Station adlı teknoloji ajanı tarafından Qualcomm’un yeni yonga seti duyuruldu. Yayınlanan iddialara göre Snapdragon 888+‘ın çıkış tarihi ise 2021 yılının ikinci yarısında gerçekleşecek. Muhtemelen yıl sonuna doğru ilk defa bu işlemciyi bir telefonda görebilmiş olacağız.

Snapdragon 888 özellikleri bakımından saniyede 120 kare fotoğraf çekme, bir saniyede 2,7 milyar piksel işleme ve her karede 12 milyon piksel barındırma gibi şahane işlevlere sahipken; işlemci hızı bakımından eski nesillere göre %35’e kadar daha yüksek performans barındırmasıyla çok beğenilmişti.

Qualcomm Hezagon işlemci ile uyumlu olarak çalışan yonga seti yüksek kapasiteli mobil oyunları rahatlıkla oynayabilmek adına Snapdragon Elite Gaming sistemiyle entegre edilmiş ve Adreno GPU şimdiye dek yapılmış en başarılı iyileştirmelerle donatılmıştı. Muhtemelen SD888+ yonga setinde tüm bunları daha da iyileştirilmiş bir şekilde görmüş olacağız!