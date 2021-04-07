2021 yılının ikinci yarısında J12 jenerasyonunu ülkemize getirmesi beklenen Nissan, ülkemizde J11 neslinin mağazalarda satışı sürüyor.

Geçtiğimiz ay liste içerisine eklenen modeller ile 2021 model Nissan Qashqai modelleri üç farklı seçenek olarak sunuluyor. 160 beygir gücünde çalışan 1,33 litre benzinli motoru ile 2021 Nissan Qashqai listesi nisan ayında 10 Bin TL’den fazla zam gördü. Ailenin “Tekna” paketinin fiyatlandırmasında bir değişiklik olmadı fakat “Platinium” paketi mart ayında 381.900 TL’den satılırken Nisan’da 393.300 TL’den kullanıcı ile buluşacak.

Nissan tarafından paylaşılan listeye göre motor, paket ve fiyatlandırma şu şekilde;

2021 Model Nissan Qashqai Modelleri

1.3 DIG-T 158 DCT Tekna EU6DF – 344.900 TL

1.3 DIG-T 160 DCT Sky Pack Plus EU6DF – 376.400 TL

1.3 DIG-T 160 DCT Platinum EU6DF – 393.300 TL

2020 Model Nissan Qashqai Modelleri

Nissan, 2020 yılının modellerini de aktif olarak satışta bulunduruyor. Nisan fiyatlandırmasına göre 2020 model Qashqai modellerinin fiyatlarının listesi şöyle;

1.3 DIG-T 160 DCT Visia – 295.400 TL

1.3 DIG-T 160 DCT Tekna – 326.000 TL

1.3 DIG-T 160 DCT Sky Pack – 344.800 TL

1.3 DIG-T 160 DCT Midnight Edition – 354.400 TL

1.3 DIG-T 160 DCT UEFA Champions League Edition – 388.700 TL

1.5 dCi 115 DCT Visia – 328.600 TL

1.5 dCi 115 DCT Tekna (*) – 351.100 TL

1.5 dCi 115 DCT Sky Pack (*) – 363.500 TL

1.5 dCi 115 DCT Midnight Edition (*) – 373.300 TL

1.5 dCi 115 DCT UEFA Champions League Edition – 403.000 TL

1.3 DIG-T 158 DCT Visia+ EU6DF – 328.900 TL

1.3 DIG-T 158 DCT Sky Pack+ EU6DF 358.900 TL

1.3 DIG-T 158 DCT Platinum+ EU6DF 375.000 TL