Yılmaz Güney'in hapisten kaçış hikayesi filme dönüşüyor

Yılmaz Güney'in hapisten kaçış hikayesi filme dönüşüyor
Yılmaz Güney'in Isparta'dan Fransa'ya kadar uzanan firar yolcuğunda yaşadıkları filme dönüşüyor. Detaylar şimdilik kısıtlı ancak Güney'in filmi bayağı ses getirmeye hazırlanıyor.

Türk sinemasının en çok tartışılan isimleri arasında yer alan Yılmaz Güney ile ilgili bir gelişme yaşandı. Güney'in hayatının bir bölümünün film hâline getirileceği açıklandı. Hakkında şimdilik çok fazla detay olmayan film, Yılmaz Güney'in 1981 yılındaki yurt dışı firarını konu edinecek.

Yılmaz Güney ile ilgili film, İsviçreli film yapımcısı Edi Hubschmid'in yıllar önce kaleme aldığı "Yol: Bir Sürgün Hikayesi" isimli kitaptan uyarlanacak. İsveçli bir yapımcı ile Yılmaz Güney arasındaki bağlantıyı merak ettiyseniz hemen açıklayalım: Edi Hubschmid, Yılmaz Güney'in arkadaşıydı ve firar ederken de yardımcı olmuştu.

Oyuncu kadrosu belli değil

Edinilen bilgilere göre projenin yönetmeni Cihan İnan olacak. Yapımcılığını Kazım Çarman'ın üstlendiği film için oyuncu seçimleriyse henüz başlamadı. Konuya aşina kaynaklara göre oyuncu kadrosunda hem yerli hem de yabancı isimler olacak. Yılmaz Güney'i kimin canlandıracağı ise henüz bilinmiyor.

Yılmaz Güney niye firar etti?

Yılmaz Güney'in neden hapse girdiğini ve neden firar ettiğini bilmiyorsanız anlatalım. Güney, Adana'daki bir gazinoda denk geldiği Hâkim Sefa Mutlu'yu öldürmüş ve bundan kaynaklı olarak da 19 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Cezasının beşinci yılında cezaevi yönetiminden izinli bir şekilde salıverilen Yılmaz Güney, Edi Hubschmid yardımıyla önce Rodos'a, ardından da İsviçre ve Fransa'ya kaçmıştı. İşte bugün duyurulan film projesinde, bu süreçte tam olarak neler yaşandığı anlatılacak.

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