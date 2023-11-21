Yargı'ya uluslararası Emmy ödülü!

Televizyon Sanat ve Bilimleri Akademisi tarafından verilen ve en prestijli televizyon ödülleri arasında yer alan Uluslararası Emmy Ödülleri'nde Yargı dizisi, ödül almayı başararak, hepimizi gururlandırdı.

Son yıllarda Türk dizi sektörünün gösterdiği başarı, Uluslararası Emmy Ödülleri'nde de takdir gördü. Televizyon Sanat ve Bilimleri Akademisi tarafından düzenlenen törende Türk yapımı Yargı dizisi, "En İyi Telenovela" kategorisinde ödül kazandı.

Yargı'ya büyük ödül

New York Hilton Midtown Otel'de düzenlenen törende 20 ülkeden 56 yapım 14 farklı kategoride yarıştı. Ay Yapım imzalı Yargı dizisi, Türkiye'yi "En İyi Telenovela" kategorisinde temsil ederek ödül kazandı.

Törende, yapımcı Kerem Çatay, yönetmen Ali Bilgin, senarist Sema Ergenekon ve dizinin başrol oyuncuları Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu da yer aldı. Yargı dizisi, Kanal D ekranlarında yayımlanıyor ve büyük bir hayran kitlesine sahip.

Bu ödülle birlikte Ay Yapım, Uluslararası Emmy Ödülleri'nde "En İyi Telenovela" kategorisinde ikinci kez ödül kazanmış oldu. Daha önce Kara Sevda adlı diziyle de bir Emmy ödülüne layık görülen yapımcı firma, Türk dizilerinin uluslararası alandaki başarısını bir kez daha kanıtlamış oldu.

Akademi Başkanı ve CEO'su Bruce Paisner, bu ödüllerin televizyondaki mükemmelliğin zirvesi olduğunu belirterek küresel çapta olağanüstü programları ve dizileri tanımak için uluslararası televizyon topluluğunu bir araya getirdiklerini ifade etti.