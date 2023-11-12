The Witcher'ın animasyon filminden fragman geldi

The Witcher'ın animasyon filminden fragman geldi
The Witcher 3'ün yeni animasyon filmi, live-action dizisinin ilk sezonun ortalarında geçecek. Filmden ilk fragman da geldi. İşte detaylar...

The Witcher serisi, kitapları, oyunları ve Netflix uyarlamasıyla büyük bir hayran kitlesi kazanmıştı. Şimdi, Netflix, The Witcher: Sirens of The Deep adlı live-action filmi resmi olarak duyurarak serinin heyecanını artırdı. Film, Polonyalı yazar Andrzej Sapkowski'nin "A Little Sacrifice" adlı kısa hikayesine dayanıyor ve Geralt karakterini, The Witcher 3 oyunundaki seslendirmen Doug Cockle canlandırıyor.

The Witcher: Sirens of The Deep geliyor

Filmde Geralt, mutasyona uğramış bir canavar avcısı olarak, sahil köyündeki saldırıları araştırmak üzere işe alınır. Bu görev, insanlar ile deniz halkı arasındaki yüzyıllardır süregelen çatışmanın merkezine doğru bir yolculuğa dönüşür. İki krallık arasındaki düşmanlıkların büyümeden önce gizemi çözmek için Geralt, eski ve yeni dostlarına güvenmek zorunda kalır. The Witcher: Sirens of The Deep, özellikle oyun hayranlarını heyecanlandıracak bir yapım olarak dikkat çekiyor.

The Witcher: Sirens of The Deep fragmanı:

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