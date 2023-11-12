Terminatör bu kez animasyon olarak geliyor!

Kült hâline gelmiş olan Terminatör serisi, 2019 yapımının ardından "artık emekli olması gerek" gibi yorumlar almıştı. Yeni anime, bu durumu değiştirir mi dersiniz?

Netflix, Terminatör serisinin yeni bir yapımını duyurarak hayranlarını heyecanlandırdı. Ancak bu kez, ikonik serinin yeni hikayesi bir anime olarak geri dönüyor. Netflix'in Geeked Week etkinliğinde paylaşılan duyuru fragmanı, filmle ilgili detaylar konusunda net bir bilgi vermiyor.

Terminatör geri dönüyor

Fragmanda, animenin nasıl bir görselliğe sahip olacağı, karakter tasarımları ve seslendirmeler hakkında pek bir bilgi bulunmuyor. Ancak Terminatör serisinin önceki yapımlarında olduğu gibi, insan ve robotların savaşa sürüklendiği distopik bir gelecekten, savaşı önlemek için geçmişe gönderilen bir kadın askerin hikayesini izleyeceğiz.

2022'den 1997'ye gidiliyor

Hikaye, 2022'den 1997'ye giden bir zaman yolcusunun, Skynet benzeri bir yapay zeka modelini geliştirmeye çalışan bilim insanı Malcolm Lee'yi koruma görevini üstlenmesi etrafında dönüyor. Ancak bu görev, gelecekten gönderilen bir terminatör tarafından Lee'nin ortadan kaldırılmasını engellemek olacak. Bu süreçte, askerimizin, Lee'nin ve üç çocuğunun etrafında gelişen olaylara odaklanılacak. Bu hikaye çerçevesinde, Skynet'in kendi bilincini kazandığı ve insanlığı yok etmeye çalıştığı bir dönemde geçiyor.

Terminatör serisi, uzun bir süredir "artık rafa kalkması gereken" bir yapı olarak görülüyor. Ancak eğer bu anime başarılı olursa, serinin popülerliğine yeniden canlanma şansı verebilir. Şu ana kadar çıkış tarihi hakkında net bir bilgi verilmedi, ancak fragmanın sonunda "Yakında" ifadesi yer alıyor.