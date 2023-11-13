1.3 milyar dolar hasılat elde eden Super Mario Bros. filmi, 3 Aralık'ta Netflix'te izlenebilecek.

1.3 milyar doların üzerindeki hasılatıyla sinema tarihindeki en başarılı animasyon filmlerinden biri olan ve aynı zamanda en çok izlenen 20 yapım arasında yer alan Super Mario Bros. filmi, Netflix'e geliyor.

Super Mario Bros. Netflix'e geliyor

Uzun bir bekleyişin ardından, Ağustos ayından bu yana sadece Peacock platformunda izlenebilen Super Mario Bros. Movie, 3 Aralık tarihinden itibaren Netflix üzerinden de erişilebilir olacak. Bu gelişme, Peacock servisine erişimi olmayanlar veya bölge dışında bulunanlar için önemli bir fırsat sunuyor.

Yılın en çok izlenen ikinci filmi olan Super Mario Bros. Movie, hem animasyon hem de video oyunu uyarlamaları kategorilerinde büyük bir başarı elde etmişti. Nintendo, henüz ikinci bir Mario filmi için resmi bir açıklama yapmasa da, Zelda için bir film duyurusu yapılmıştı. Bu nedenle Super Mario Bros. hayranları için heyecan verici günler kapıda gibi görünüyor.