Spider-Man evreninde geçen "Madame Web" ilk fragman çıktı

Spider-Man evreninde geçen "Madame Web" ilk fragman çıktı
Örümcek-Adam için geniş bir evren hazırlamaya devam eden Sony, Madame Web filminden ilk fragmanını paylaştı.

Sony'nin elindeki önemli markalardan biri olan Örümcek-Adam, Sony Sinematik Evreni'nde yeni bir karakterle buluşuyor. Geleceği görebilme yeteneğine sahip Madame Web'in solo filmi, 14 Şubat 2024'te sinema salonlarında seyirciyle buluşacak.

Madame Web'in çizgi romanlarda ve çeşitli animasyonlarda Örümcek-Adam ile bağlantısı bulunuyor. Sony, bu karakteri Ezekiel "Zeke" Sims'in esas düşman olarak kullanıldığı bir yapım olarak tanıttı. Fragman, Madame Web'in Cassandra Webb adlı karakterin dönüşüm sürecine odaklanacağını gösteriyor.

Filmde rol alacak geniş oyuncu kadrosu ise Dakota Johnson, Sydney Sweeney, Celeste O'Connor, Isabela Merced, Tahar Rahim, Mike Epps, Emma Roberts ve Adam Scott gibi isimleri içeriyor.

Sony Sinematik Evreni, Örümcek-Adam ile bağlantılı olarak çeşitli karakterleri ve hikayeleri beyaz perdeye taşımaya devam ediyor. Madame Web'in 2024 yılında seyirciyle buluşacak olması, çizgi roman hayranlarını heyecanlandırıyor ve karakterin sinematik evrende nasıl bir yer bulacağı merakla bekleniyor.

İşte fragman:

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