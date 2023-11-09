Nisan ayında duyurulan Shrek 5'in vizyon tarihi belli oldu. NBCUniversal çalışanlarından birinin dalgınlıkla yaptığı Linkedln paylaşımı, filmin ne zaman vizyona gireceğini gösterdi.

Bundan aylar önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, bir dönemlerin en sevilen animasyon filmleri arasında yer alan Shrek için yeni bir proje üzerinde çalışmaların başladığından bahsetmiştik. Yani Shrek 5, resmen yoldaydı. Ancak üstlenici firma NBCUniversal, kelimenin tam anlamıyla konuyu unutturdu. Projenin duyurulmasının ardından aylar geçmiş olmasına rağmen yeni bir bilgi gelmedi.

Şimdiyse bu konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. DiscussingFilm gibi Hollywood'un nabzını tutan kaynakların bildirdiğine göre Shrek 5, birkaç yıl sonra vizyona girecek. Şu an için kesinleşmiş bir tarih yok ancak iddialara göre seyirciler, Shrek 5 ile 2025 yılında tanışacaklar.

Vizyon tarihi, yanlışlıkla ortaya çıktı

Filmin vizyon tarihi ile ilgili yeni bilgiler, bir NBCUniversal çalışanının dalgınlığı ile ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre Linkedln'de bir paylaşım yapan NBCUniversal çalışanı, bu paylaşımda filmin 2025 yılında yayımlanacağını söyledi. Söz konusu çalışan, kısa bir süre içinde hatasını fark etmiş ve gönderiyi silmiş olsa da şahin gözlü sinema tutkunları, bu bilgiyi servis etmeyi başardılar.

İlk kez 2001 yılında tanıştığımız Shrek, yıllar içerisinde bir fenomen hâline geldi. 2010 yılında vizyona giren Shrek: Sonsuza Dek Mutlu isimli filmden sonra da bir daha Shrek filmi göremedik (Çizmeli Kedi serisini saymazsak). NBCUniversal üst düzey yöneticilerinden Steve Burke, 2016 yılında Shrek'i yeniden diriltmenin yollarını aradıklarını söylemiş olsa da 2023 yılına kadar somut bir adım atılmadı...