Sevilen seri Enola Holmes'tan harika haber geldi

Netflix'in Patronu Scott Stuber, Sherlock Holmes'ün dedektif kız kardeşinin hikayesini devam ettirecek olan Enola Holmes 3'ün kapıda olduğunu açıkladı.

Netflix Enola Holmes 3'ün geliştirilme aşamasında olduğunu doğruladı. Stranger Things ile dünyada çapında popülaritesi artan oyuncu Millie Bobby Brown'ın Sherlock Holmes'un kız kardeşini canlandırdığı Enola Holmes, Netflix'te ilk kez 2020'de gösterime girmişti. Daha sonra Enola Holmes'ü 2022'de devam filmi Enola Holmes 2 izledi. Sırada Enola Holmes 3 var. Serinin 3. filminin senaryosu üzerinde çalışmalar sürüyor.

"O bizim için harika bir yerli yıldız"

Netflix Film Bölümü Başkanı Scott Stuber, Enola Holmes 3'ün yolda olduğunu doğruladı. Collider'e görüş veren Stuber, Milli Brown'a da övgü yağdırdı ve "O bizim için harika bir yerli yıldız. Baharda onunla birlikte Juan Carlos Fresnadillo'nun yöneteceği Damsel isminde bir filmimiz var ve bu beni gerçekten heyecanlandırıyor" dedi.