Pokémon Concierge 28 Aralık'ta geliyor!

Pokémon Concierge, 28 Aralık'ta Netflix'e geliyor. Pokemon'un yeni stop-motion tekniğiyle yayınlanacak olan dizisinde artık savaş yok. İşte detaylar...

Japon Dwarf Studio'nun stop-motion animasyon gösterisi Pokémon Concierge, 28 Aralık'tan itibaren Netflix'te izlenebilecek. Yayın servisi, "Netflix ve The Pokémon Company arasındaki ilk ortak yapım" olduğunu söylediği projeyi açıkladıktan dokuz ay sonra şovun gelişini duyurdu.

Yeni dizide savaş yok

Pokémon Concierge, oyunlardan, anime serisinden ve kendisinden sonra gelen filmlerden tamamen farklı bir havaya sahip. Yeni dizide savaş yok, hakimiyet için savaşan eğitmenler yok ve özel hareketlerini yapan canavarlar yok.

Bunun yerine, Pokémon'lar havuzlarda serinliyor ve tatile çıkarken en iyi hayatlarını yaşıyorlar. Dizi, Pokémon Resort'ta çalışan Haru adlı yeni bir konsiyerjin, arkadaşı Psyduck ile birlikte Pokémon misafirlerine nasıl hizmet edeceklerini ve onları nasıl mutlu edeceklerini öğrenmelerini konu alıyor. Netflix tarafından paylaşılan fragmana göre, izleyiciler tesisi ziyaret ederken Pikachu, Eevee ve Magikarp da dahil olmak üzere bir dizi diğer popüler canavarı da görecekler.

Haru, dizinin İngilizce versiyonunda Karen Fukuhara (The Boy and the Heron) tarafından seslendirilecek. Pokémon şirketi ve Netflix ayrıca dizinin havasına mükemmel bir şekilde uyan sıcak ve rahatlatıcı bir tema şarkısı söylemesi için Mariya Takeuchi ile anlaştı. 80'li yıllarda City Pop türünde ün kazanan Takeuchi, Plastic Love adlı şarkısının YouTube'da viral olmasının ardından son yıllarda yeniden popülerlik kazandı.