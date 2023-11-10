Pixar İmzalı Animasyon Inside Out 2'nin fragmanı çıktı

Sevilen animasyon Inside Out'un devam filmi Inside Out 2'den ilk fragman geldi. İşte detaylar...

Pixar, 2015 yılında büyük ilgi gören ve Oscar kazanan animasyon filmi Inside Out'un devamı olan Inside Out 2'nin ilk tanıtım fragmanını yayımladı.

Inside Out 2 geliyor

Inside Out 2, önceki filmde olduğu gibi Riley'in beynindeki duyguların maceralarını konu alacak. Ancak bu sefer Riley, daha büyük bir çocuk olarak karşımıza çıkacak.

Yeni şehrine uyum sağlamakta zorlanan Riley, duygusal sıkıntılar yaşayacak, bu süreçte "Neşe" ve diğer duygular ona yardımcı olmaya çalışacak.

Filmin yönetmenliğini Kelsey Mann üstlenirken, senaryo Meg LeFauve tarafından kaleme alındı. Amy Poehler, Phyliss Smith, Mindy Kaling, Kaitlyn Dias, Tony Hale, Lewis Black, Diane Lane ve Maya Hawke gibi tanıdık isimler, seslendirme kadrosunda yer alıyor.

Inside Out 2'nin vizyon tarihi, 14 Haziran 2024 olarak belirlendi. Animasyon severler, devam filminin heyecanla beklenen serüvenini sinemalarda izleyebilecekler.

İşte paylaşılan fragman: