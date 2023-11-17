Outlander'ın yeni sezonu D-Smart'ta!

Outlander'ın 7. sezonu yeni bölümleri artık D-Smart ve D-Smart Go ekranlarında seyirciyle buluşacak. İşte ayrıntılar...

Diana Gabaldon'un çok satan romanından uyarlanan ve büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Outlander, ikinci dünya savaşı döneminde bir hemşirenin gizemli bir zaman yolculuğuyla 1734 İskoçya'sında bulmasını konu alıyor.

İzleyicileri tarihte bir yolculuğa çıkaran ve çok sevilen Outlander'in yeni bölümleri, artık çarşamba akşamları saat 20.00'de D-Smart ve D-Smart GO ekranlarında seyirciyle buluşacak.

Caitríona Balfe'in Claire Randall, Sam Heughan'ın ise Jamie Fraser olarak başrolde olduğu dizi, iki farklı zaman diliminde geçen iki aşk hikayesini ekrana taşıyor. Bilim kurgu, tarih ve macera türlerini ustaca harmanlayan fenomen dizi, izleyicilere çekişmeli bir hikaye sunuyor.

2014 yılında ilk kez izleyici karşısına çıkan Outlander, 6 sezon boyunca dört Emmy ödülüne aday gösterildi ve toplamda 34 ödül kazandı. Yeni sezonda Amerikan Devrimi'nin hemen öncesinde kendi hayatlarını kurmaya çalışan Claire ve Jamie, Amerika'nın kaotik ortamında sıra dışı maceralara atılacaklar. 7. sezonda diziye yeni karakterler de eklenirken, önceki sezonlardan tanıdık yüzler de geri dönüş yapacak. Bu sezonun da iddialı geçmesi bekleniyor.