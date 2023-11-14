Marvel'a soğuk duş: The Marvels çok kötü bir açılışa imza attı

Marvel, The Marvels ile büyük ses getirmeye hazırlanırken gişede fena çakıldı. Vizyona giren film çok kötü bir açılışa imza atarak, beklenenin altında kaldı.

Yıllardır sinema dünyasında DC filmlerinin üstünlüğüne maruz kalan Marvel, 2000'li yıllarda kendisini toparlamış ve kendi hakimiyetini sağlamıştı. Ancak 15 yıl sonra, 2023 yapımı The Marvels filmi ile beklenmedik bir düşüş yaşadı.

Marvel, Captain Marvel filminin ardından 2022 yılında Ms. Marvel mini dizisini yayınlayarak bu karakterleri genişletmişti. The Marvels ise bu iki çizgiyi birleştirerek Captain Marvel'ın güçlerini, Ms. Marvel ve Monica Rambeau karakterleri aracılığıyla izleyiciye sunuyor. Üç karakterin bir araya gelerek zorunlu bir işbirliğine gitmesi, filmde ilginç bir maceranın temelini oluşturuyor.

The Marvels çok kötü bir açılış yaptı

Ancak 10 Kasım tarihinde vizyona giren The Marvels, ilk üç gün içinde 47 milyon dolar hasılat elde ederek Marvel sinematik evreninin en düşük açılışını gerçekleştirdi. Bu unvan önceki rekoru elinde bulunduran The Incredible Hulk filmine aitti. Film, eleştirmenlerin beklentisinin altında bir performans sergileyerek, dünya genelinde ilk üç günde 110 milyon dolarlık bir hasılat elde etti.

Filmde yaşanan düşüşün en büyük sebeplerinden biri Hollywood'da yaşanan grev oldu. Grev nedeniyle film, düzgün bir tanıtım turu yapamadı ve bu durum gişe performansını olumsuz etkiledi. Ayrıca, film ve dizi arasındaki rekabetin artması ve bazı yapımlarda hikaye derinliğinin kaybolması sebepleriyle anlatımın sıkıcı hale gelmesi, izleyici kitlesini de soğuttu. Bu faktörler, Marvel'ın uzun süren başarı grafiğinde beklenmeyen bir düşüşe neden oldu.