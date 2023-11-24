Gerçek Squid Game, Netflix'i davalık edebilir!

Deadline'ın aktardığına göre dün çıkış yapan Squid Game: The Challenge yarışmasındaki iki oyuncu, Netflix'i dava açmakla tehdit etti. Dava açma istemelerinin nedeni ise iki yarışmacının oyunlar sırasında sakatlık yaşamadı.

Netflix'in popüler dizisi Squid Game'in gerçek hayata taşınan yarışması olan Squid Game: The Challenge, dün platformda yayına girdi. Toplamda 10 bölüm sürecek olan yarışmanın katılımcıları, Squid Game'den ilham alan oyunlarda 4,56 milyon dolarlık ödül için yarışıyor. Ancak, diziyle benzer şekilde programda herhangi bir yaralanma veya ölüm olmayacak şekilde tasarlandı.

Spuid Game, Netflix'i davalık edebilir

Deadline tarafından paylaşılan bir habere göre, Squid Game: The Challenge'a katılan bazı kişiler yaşadıkları sorunlar nedeniyle Netflix'i ve yapımcıları dava etme tehdidinde bulunuyor. İsimleri açıklanmayan ve İngiliz bir hukuk firması tarafından temsil edilen iki oyuncu, sakatlandıkları gerekçesiyle bu tehdidi savunuyor. Bu kişiler, yapımcı firma Studio Lambert'e konuyla ilgili bir mektup gönderdikleri belirtiliyor.

Deadline'a göre, bu iki kişi, çekimler sırasında Birleşik Krallık'ın soğuk koşullarında hipotermi ve sinir hasarı yaşadıklarını iddia ediyor. İddialara göre, sorunlar, şovun açılış oyunu olan "Kırmızı Işık, Yeşil Işık" oyunu sırasında ortaya çıktı.

Yarışmacıları temsil eden hukuk firması Express Solicitors, müşterilerinin uzun süre hareketsiz kalmaya çalıştıklarını ve sağlıklarını riske attıklarını belirtti. Firmanın CEO'su Daniel Slade, "Yarışmacılar, eğlenceli bir şeye katıldıklarını düşünüyorlardı. Bu kadar acı çekmeyi beklemiyorlardı. Soğuk havalarda acı verici pozisyonlarda sıkışıp kaldıktan sonra yaralanmalarla karşı karşıya kaldılar." şeklinde açıklamada bulundu.

Squid Game: The Challenge ise yarışmacıların henüz dava açmadığını belirtti ve durumu ciddiye aldıklarını ifade etti. Yarışmacıların gelecekte dava açıp açmayacağı ve taleplerinin karşılanıp karşılanmayacağı ise ilerleyen günlerde netlik kazanacak.