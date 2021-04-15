Global pazardaki işlemci sorununa ek olarak dolar kurunun hızlı değişimleri gibi sorunlar yüzünde akıllı telefon fiyatları oldukça sallantılı fiyat etiketlerine neden oluyor.
Kullanıcılar bu denli değişimin çok olduğu için akıllı telefon modellerini almadan önce oldukça araştırmalar yapıyor, indirimler kovalıyorlar. Kısaca maalesef zorlu bir satın alım süreci geçiriyorlar.
Satın alımlar sonrası her akıllı telefon modeli de aynı sorunlar ile gelmiyor ve bazıları hiç olmayacak denilen fabrikasyon sorunları ile üretilebiliyor.
Sikayetvar üzerinde kullanıcıların yaptığı şikayet ortalamasına göre en büyük sorun hala şarj.
Akıllı Telefon Modelleri Hakkında En Çok Şikayet Alan Başlıklar
- Şarjın çabuk bitmesi, şarjda iken aşırı ısınma ve patlama
- Dokunmatik ekranda temassızlık, klavye dokunmatiğinin algılanmaması
- Ekran yansıtma özelliğinin çalışmaması
- Uygulama ve oyunlarda donma, tek uygulama açıkken bile aşırı ısınma
- Sesin karşı tarafa gitmemesi, cızırtı olması
- Parmak izinin ve yüz tanımanın yanlış algılanması
- Kameranın puslu çekmesi
- IMEI numarası klonlu cihaz çıkması
- Ekranda sarı lekelenmeler oluşması
- Hayalet ekran oluşması
Nisan verilerine göre aksesuar alanın yüzde 228, akıllı saat ve bileklikte yüzde 122 oranla şikayet tavan yapmış durumda. Bunun dışında akıllı telefon modellerinin şikayet oranı yüzde 45 artarak 17 binden fazla şikayet aktarılmış.
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