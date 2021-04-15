Global pazardaki işlemci sorununa ek olarak dolar kurunun hızlı değişimleri gibi sorunlar yüzünde akıllı telefon fiyatları oldukça sallantılı fiyat etiketlerine neden oluyor.

Kullanıcılar bu denli değişimin çok olduğu için akıllı telefon modellerini almadan önce oldukça araştırmalar yapıyor, indirimler kovalıyorlar. Kısaca maalesef zorlu bir satın alım süreci geçiriyorlar.

Satın alımlar sonrası her akıllı telefon modeli de aynı sorunlar ile gelmiyor ve bazıları hiç olmayacak denilen fabrikasyon sorunları ile üretilebiliyor.

Sikayetvar üzerinde kullanıcıların yaptığı şikayet ortalamasına göre en büyük sorun hala şarj.

Akıllı Telefon Modelleri Hakkında En Çok Şikayet Alan Başlıklar

Şarjın çabuk bitmesi, şarjda iken aşırı ısınma ve patlama

Dokunmatik ekranda temassızlık, klavye dokunmatiğinin algılanmaması

Ekran yansıtma özelliğinin çalışmaması

Uygulama ve oyunlarda donma, tek uygulama açıkken bile aşırı ısınma

Sesin karşı tarafa gitmemesi, cızırtı olması

Parmak izinin ve yüz tanımanın yanlış algılanması

Kameranın puslu çekmesi

IMEI numarası klonlu cihaz çıkması

Ekranda sarı lekelenmeler oluşması

Hayalet ekran oluşması

Nisan verilerine göre aksesuar alanın yüzde 228, akıllı saat ve bileklikte yüzde 122 oranla şikayet tavan yapmış durumda. Bunun dışında akıllı telefon modellerinin şikayet oranı yüzde 45 artarak 17 binden fazla şikayet aktarılmış.