Geçtiğimiz haftalarda hakkında birkaç sızıntı iddiası ile karşılaştığımız Vivo Y52s bugün aniden Çin’de tanıtıldı. Herhangi bir duyuru ya da reklam kampanyası yapılmadan tanıtılan telefon 48 MP ikili arka kamera modülü ve muazzam tasarımı ile duyuruldu. 90Hz ekran yenileme oranına sahip cihaz, Dimensity 720 yonga setiyle güçlendirildi.

Vivo Y52s Teknik Özellikleri

Ekran: 6,58 inç Full HD+ LCD

İşlemci: MediaTek Dimensity 720

RAM: 6 GB ya da 8 GB

Depolama: 128 GB

Arka Kamera: 48 MP + 2 MP

Selfie Kamerası: 8 MP

Batarya: 5.000 mAh pil ve 18W hızlı şarj desteği

Orta üst kısmında bir adet su damlası çentiği bulunan Vivo Y52s, 8 MP’lık bir adet ön kamera barındırıyor. 6,58 inç IPS LCD ekran ile 20.07:9 en boy oranıyla eşleştirilen cihaz, 1080×2408 piksel Full HD+ çözünürlüğe sahip. 90 Hz yenileme hızıyla adından konuşturacak model, aynı zamanda HDR10 desteği de sunuyor.

6 GB / 8 GB LPDDR4x RAM ile gelen telefon 128 GB UFS 2.1 dahili depolama alanı dışında özel bir microSD girişine de izin veriyor. Android 10 işletim sistemine sahip model, FunTouchOS 10.5 arayüzü ile açılıyor. 5,000 mAh geniş pil kapasitesiyle saatlerce kesintisiz bir mobil kullanıma olanak tanınırken, bunu destekler nitelikte 18 watt’lık bir hızlı şarj sistemi getiriliyor.

Vivo Y52s Fiyatı

Mercan Denizi, Monet ve Titanyum Grisi renk seçenekleri ile duyurulan Vivo Y52s’nin fiyatı 244 dolardan alıcı karşısına çıkarken, daha yüksek donanımlı bir diğer varyant ise 275 dolara satılıyor.