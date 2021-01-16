WhatsApp’ın yeni gizlilik politikası güncellemesi ile beraber dünya çapında pek çok insan Telegram ve Signal’e yöneldi. Hatta öyle ki ünlü girişimci Elon Musk bile, takipçilerini Signal kullanmaya çağırmıştı. Bu sayede uygulama indirme rekorları kırıp daha önce görmediği bir popülarite elde ederken; Signal’in kurucusu Brain Acton ilginç bir açıklamayla sevenlerinin karşısına geldi.

Artık pek çok insan WhatsApp’ın kullanıcı verilerini Facebook ile paylaşacağını açıklandığından bu yana uygulamaya karşı güvensizlik yaşamakta. Bu sayede benzersiz bir popülerlik sağlayan Signal, şu anda resmen kullanıcı akınına uğruyor. Ancak işin ilginç yanı, Signal’in kurucusu, uygulamalarının WhatsApp’ın yerini dolduramayacağını düşünüyor.

WhatsApp’ı 22 Milyar Dolara Facebook’a Satmıştı

WhatsApp’ın kurucu ortağı olan ve 2017 yılında uygulamadan ayrılarak Signal Foundation‘ı kuran Brain Acton, aslında her iki uygulamanın da yaratıcısı konumunda. 2014’te WhatsApp’ı Facebook şirketine 22 milyar dolar karşılığında satan girişimci, Facebook’un aldığı kararlar sonucunda, kendi kurduğu platforma veda etmek durumunda kalmıştı.

“Tek arzum insanlara iyi bir seçenek sunmak,” diyen Brain Acton, mütevazılığıyla dikkat çekerken, aynı zamanda tek amacının para kazanmak olmadığını da fazlasıyla öne çıkarıyor. Piyasada güvenilen tecrübeli girişimci, “Çevrimiçi gizlilik ve dijital güvenlik hakkında konuşmalar yapmaktan ve insanların bu soruların cevabı olarak Signal’e yönelmesinden de heyecan duymaktayız,” diyor.

6 Ocak’ta yayınlanan yeni WhatsApp gizlilik güncellemesinden sonra App Store ve Google Play Store’da 7,5 milyondan fazla kez indirilen Signal, kullanıcılarına güven aşılamaya devam ediyor.