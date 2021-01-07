Kanada merkezli e-ticaret şirketi Shopify, Donald Trump’ın internet sitelerine verdiği desteği geri çekti. Trump’a hizmet eden ve Shopify’ın altyapısını kullanan platformlar artık çalışmıyor. İşte detaylar…

Kanadalı Shopify şirketi, dün akşam saatlerinde ABD’de gelişen olaylar sonucunda Donald Trump’ın online alışveriş odaklı internet sitelerini kapattı. Taraftarlarını protesto etmeye ve güç kullanmaya çağıran Trump, bu hareketi ile Facebook, Snapchat ve Twitter gibi popüler sosyal medya uygulamalarından da bir süreliğine engellenmişti. Şimdi web siteleri için altyapısı yazılımı sağlayan platform tarafından kara listeye alındı.

Ne Olmuştu?

ABD başkanlık seçimleri kapsamında 20 Ocak’ta resmen göreve başlaması beklenen Joe Biden, seçimlerdeki rakibi Donald Trump ile ilginç bir süreç yaşıyor. Çalıntı oylar nedeniyle koltuğunu Biden’e teslim etmek istemeyen Trump, dün destekçilerini Washington’a gelmeleri için çağırmıştı. Yaralı insanların olduğu ve skandal anlara neden olan bu çağrı, dünya genelinde pek çok tepki aldı.

Shopify, Trump’ın Sitelerini Kapattı!

Bu tepkilerden bir tanesi de Shopify yazılım şirketi bünyesinden geldi. Son olaylar nedeniyle politikalarının ihlal edildiğini belirten platform, şiddeti hoş gören kuruluş ve kişilerin tanıtımını veya desteklenmesini yasaklayacaklarını ifade etti. Trump’ın propaganda amaçlı ürünlerini barındıran TrumpStore.com gibi web siteleri bugünden itibaren ziyaretçilerine hata mesajı sunmaya başladı. Siteye girenler “Oops, something went wrong.” uyarısını gördü.