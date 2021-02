Lana Condor ve Noah Centineo ikilisinin başrol koltuğunu paylaştığı Sevdiğim Tüm Erkeklere: Şimdi ve Sonsuza Dek izlemek isteyenler için şu anda Netflix platformunda! Serinin üçüncü ve son filmi romantik komedi tutkunları için yine şahane bir hikaye oluşturuyor! İşte detaylar…

Jenny Han tarafından kaleme alınan aynı adlı kitaptan uyarlanan To All the Boys film serisi bugün son bölümü izleyicilere sundu! İlk filmiyle 2017 yılında hayranları karşısına çıkan yapım özellikle de gençler tarafından büyük ilgi odağı haline gelmişti. Serinin ikinci filmini geçtiğimiz yıl yine Netflix kütüphanesinde görürken, nihayet üçüncü filme de kavuştuk!

Sevdiğim Tüm Erkeklere: Şimdi ve Sonsuza Dek Konusu

Michael Fimognari tarafından yönetilen romantik komedi filmi Lara Jean‘in hayatının en mutlu yazını konu alıyor. Sevgilisi Peter ile ilişkisi yolunda devam eden Jean, kendi hayatıyla ilgili önemli kararlar almaya başlar. Üniversite için ayrı bir eve çıkmayı düşünen Lara’nın aynı zamanda Peter’la ilişkisinin geleceğini sorguladığı bu dönem hayatını tamamen değiştirecektir.

Netflix’ten Sevgililer Günü Sürprizi

115 dakika uzunluğunda olan To All The Boys: Always And Forever filmi başrolünde Lana Condor, Noah Centineo ve Anna Cathcart gibi yıldız isimleri bir araya getiriyor. Sevgililer Günü’ne iki gün kala Netflix platformunda yayınlanan yapım, pazar günü ruh eşiyle birlikte keyifli bir film izlemek isteyenler için şahane bir alternatif olarak öne çıkıyor.