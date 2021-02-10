Semaver Kumpanya tarafından hazırlanan ve Serkan Keskin imzasıyla yönetilen Metot oyunu şimdi dizi haline geliyor. Jordi Galceran’ın unutulmaz 2003 yılında kaleme aldığı bu efsane hikaye, çok yakında Gain platformu tarafından izleyicilere yeni formunda aktarılacak. İşte detaylar…

İspanyol yazar Jordi Galceran tarafından 2003 yılında kaleme alınan Metot isimli tiyatro oyunu günümüz iş dünyasının acımasız taraflarını sert bir şekilde ortaya koyarak yazarına dünya genelinde büyük bir şöhret getirmişti. Ülkemizde 8 sezondur 200’ün üzerinde performansla Semaver Kumpanya imzasıyla sahnelenen psikolojik gerilim temalı oyun, çok yakında mini dizi formatıyla internette yayınlanacak.

İtirazım Var, Limonata, Ben de Özledim, Sen Aydınlatırsın Geceyi, Beş Kardeş, Ahlat Ağacı, Yeraltı, Kelebekler ve Leyla ile Mecnun gibi harikulade yapımlardan oluşan bir filmografiye sahip olan usta oyuncu Serkan Keskin‘in yönetmenliğini üstlendiği ve başrolünde oynadığı oyunda Mustafa Kırantepe, Sarp Aydınoğlu, Şebnem Hassanisoughi sahne alıyordu. Şimdilik yapımın dizi versiyonunda hangi oyuncuların yer alacağı bilinmese de kadronun pek de değişmeyeceği tahmin ediliyor.

Metot Dizisi 4 Bölümden Oluşacak

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre 4 bölümden oluşacak bir dijital mini dizi haline gelecek Metot göz kırpmadan seyredeceğiniz hikayesiyle şimdi sahnede izleme imkanı bulamayan ya da yeniden seyretmek isteyenler için Gain‘de ücretsiz olarak yayınlanacak. Dizinin çekimlerine ne zaman başlanacağı ve teknik detayları henüz belirsizliğini korusa da bu yıl içerisinde yapımın izleyici karşısına çıkacağı kuvvetle muhtemel gözüküyor.