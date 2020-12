Akıllı telefon bağımlılığını anlatmaya sözler yetmiyor. O dereceye geldik. Sosyal medyaya girmeden sürekli bir şeyler eksik gibi hisseden insanlar var. Haliyle telefonlar her zaman, her an yanımızda. Fakat bu durum bazen felaketlere yol açabiliyor. Son yaşanan örnek bunun bir yansıması. Sadece 24 yaşında olan Olesya isimli genç kadın, sırf bu bağımlılık nedeniyle hayatını kaybetti.

Ev arkadaşı tarafından cansız bedeni bulunan genç kadın, talihsiz bir kazanın kurbanı oldu. Dilerseniz geçelim yaşanan olayın nasıl geliştiğine.

Telefon Şarjdayken Küvete Düşürdü ve Olay Yerinde Hayatını Kaybetti

Telefonu küvete düşürmesi sonucunda çarpıldığı düşünülen genç kadının, olay yerinde hayatını kaybettiği de açıklanan bilgiler arasında.

Adının Olesya olduğu öğrenilen genç kadının ev arkadaşı tarafından bulunduğu ve olayın hemen polise bildirildiğini belirten yetkililer, gençleri bu tür ev kazalarına karşı da uyarmayı ihmal etmedi.

Muhtemelen telefonun şarj cihazına bağlı olması nedeniyle yaşanan talihsiz olay ile ilgili ise incelemenin sürdüğü belirtiliyor.