Samsung kullanıcılarına, kullanıcı deneyimini önemli ölçüde iyileştirmesi gereken yeni bir Bixby güncellemesi sunuluyor. Güncelleme, onu olduğundan daha akıllı hale getirmiyor, ancak kullanım kolaylığı konusunda yardımcı olacak.

Yeni başlayanlar için, “Hi Bixby” komutu artık ses eğitimi gerektirmez ve ilk kurulumu kolaylaştırır. Sesli sorgunuza verilen yanıt da değiştirildi ve artık ekranın tamamını değil, sadece küçük bir bölümünü kaplıyor. Varsayılan olarak 15 saniye orada kalacak, ancak bu süreyi ayarlama seçeneği var.

Önemli bir değişiklik, kişiselleştirilmiş yanıt olacaktır. Sesli asistan, zaman içinde tercihlerinizi öğrenir ve “Kişiselleştirilmiş Bixby” geçişi etkinleştirilirse ihtiyaçlarınıza özel bir yanıt gösterir. Ayrıca, daha hızlı ve daha rahat görev yürütme için ana ekranınıza bir hızlı komut simgesi koyma seçeneği de vardır.

Güncellemenin kendisi Samsung Galaxy Store‘da zaten mevcut ancak tüm pazarlara ulaşması biraz zaman alabilir.