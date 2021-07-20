Samsung, Unpacked etkinliği ile harikalara imza atacak. Pek çok ürünün tanıtılması beklenirken gözler Galaxy Buds 2’deydi. Özelliklerle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Galaxy Buds 2 kullanımı konusunda pek çok kişi özellikleri merak ediyor. Bir önceki modele göre çok daha etkili bir cihaz bizleri bekliyor olacak. Çünkü bu sene yapılan etkinlikle beraber 2021’in en etkili giyilebilir teknoloji ve akıllı telefonlarını çıkarması bekleniyor. Peki Galaxy Buds 2’nin özellikleri nedir?

Galaxy Buds 2 Özellikleri

Galaxy Buds 2’de en çok göze çarpan detaylar arasında Galaxy Wearable’nin güncelleme alması bulunuyor. Sızdırılan bir özellik olduğundan çok fazla detaylara hakim olamadık ancak uygulamanın çeşitliliği artacak. Bu da uygulamanın işlevini yükseltecek bir güncelleme oluyor. Gürültüler yüzünden kulaklıkla müzik dinleme deneyimi zayıflamayacak. Geliştirilen teknolojiyle beraber aktif gürültü engelleyici devreye girecek. ANC’nin sağladığı bu imkanla kalabalık ortamlarda dahi müziğinizi rahatlıkla dinleme imkanına sahip olacaksınız. Dışarıdaki sesi duymayacak ve kulaklıktan sese odaklanabileceksiniz.

20 Saat Dinleme İmkanı

Galaxy Buds 2, şarjı tam olarak dolduğunda ortalama 20 saat kadar aralıksız dinleme imkanına sahip olmanızı sağlıyor. Üstelik bununla beraber yalnızca bir defa şarj etmeniz sizi günlerce idare edebilir. Bu durum pil kapasitesi ile şarj ile bağlantılı.

Aktif Gürültü Engelleme Nedir?

Kısa adı ile ANC olarak bilinen Aktif Gürültü Engelleme, kişinin dışarıda çok daha rahat bir şekilde kulaklık takmasını ve dış seslerden etkilenmemesini sağlıyor. Bu nedenle de Galaxy Buds 2’nin çıkış tarihi merak edilmekte. Uygulamanın kullanıma sunulması ve satışının gerçekleşmesi etkinlikten bir süre sonra olacaktır. Henüz çıkışına birkaç ay daha olabilir.

Unpacked Etkinliği Ne Zaman?

Bu sene 3.’sü düzenlenecek Samsung Unpacked etkinliğinin 11 Ağustos’ta düzenleneceği belirtildi. Daha önceden de söylediğimiz üzere Ağustos aylarında yapılması bekleniyordu. Şimdi ise bu etkinlikte ne gibi sürprizlerle karşılaşacağımız merak konusu haline geldi. Pek çok kişi, devrim niteliği taşıyacak bu ürünlerin hangi özelliklere sahip olduğunu araştırıyor. Ancak çeşitli sızıntılar bizlere sınırlı sayıda bilgi vermekte. Sızıntı kaynaklarının söylediklerine göre ise oldukça iddialı ürünler gelecek. Diğer şirketler de bu yıl içerisinde iddialı ürünleri satışa sunabilir. Samsung’un etkinliği Ağustos ayında ancak ürünleri satışa sunması Eylül ve Ekim aylarına sarkabilir. Bu konuda büyük bir talep olur ise satış günü daha erkene çekilecektir. İlk olarak hangi ülkelere geleceğini de öğreneceğiz. Fakat ABD, Hindistan gibi nüfusu fazla ve talebin çok olduğu ülkeler ilk sırada olabilir. Daha sonra Avrupa ve çeşitli ülkelerde de satışa sunulacaktır.