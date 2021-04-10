Birçok marka için panel üreten ve TV pazarının liderlerinden Samsung, yeni tanıttığı akıllı televizyon modelleri ile teknoloji gündeminde bulunuyor.

Etkinlik sonrasında tanıttığı QN900A Neo ve QN800A Neo isimli modellerini hemen ön siparişe açtı. Ünlü şirket yeni tanıttığı akıllı televizyon modelleriyle önemli bir yeniliğe de öncü olmuş durumda.

Bu yeni TV modellerini 8K QLED gibi üstün özelliklerinin yanında, Wi-Fi 6E desteklerini de beraberinde getiriyor. Samsung’un yeni üreteceği tüm 8K QLED akıllı televizyon modellerinde artık bu Wi-Fi 6E desteğiyle sunacağı tahmin ediliyor.

Wi-Fi 6E bağlantısının beraberinde getirdiği avantaj, standart 5 GHz ve 2,4 GHZ bant genişliklerinin yanında, 6 GHZ genişlik desteği sunuyor.

Kısaca bu yeni Wi-F 6E bağlantısı diğer standart sürümde göre dört kata kadar daha hızlı bir internet deneyimi sunuyor. Samsung’un bu yeni akıllı televizyon modellerinde MediaTek imzalı işlemciler kullanılıyor.

Samsung imzalı yeni akıllı televizyon modellerinde Wi-Fi 6E özelliği dışından başka özelliklerde kullanıldı. MediaTek imzalı çiplerin kullanıldığı TV’de Bluetooth 5.2 özelliği sayesinde akıllı televizyon modelleri için üretilen kulaklık, klavye, fare ve benzeri çevre birimlerinin kullanımına imkan sağlıyor.

Samsung 8K QLED Akıllı Televizyon Modelleri Oldukça İddialı

Samsung 8K QLED QN900A Neo ve QN800A Neo modellerinin ikisi de 65 inç, 75 inç ve 85 inç boyutlarında sunuluyor. QN900A Neo boyutlarına göre 5.000, 7.000 ve son olarak 9.000 dolar olarak satışta. Ailenin diğer modeli olan QN800A Neo ise yine boyutlarına göre 3.500, 4.800 ve 6.500 dolar etiketi ile satışa sunuldu.